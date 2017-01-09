Van’ın Başkale ilçesinde dün yapılan operasyonda gözaltına alınan DBP İlçe Eş Başkanı Senar Yeşilırmak ve parti yöneticisi Farıs K., İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından DBP’li Yeşilırmak ve Farıs K., bugün adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen BDP İlçe Eş Başkanı Senar Yeşilırmak ‘örgüte üye olmak’ iddiasıyla tutuklanırken, Farıs K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
09 Ocak 2017 Pazartesi11 R.Ahir 1438
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DBP’li başkan tutuklandı
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