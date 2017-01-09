Bir uyarı da Akdeniz için

Meteoroloji, yarın Mersin için yaptığı çok kuvvetli yağış uyarısının ardından karada ve denizde kuvvetli fırtına uyarısında da bulundu.

Adana Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, son analiz ve tahminler doğrultusunda yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’de başlayacak yağışlı sistemle birlikte rüzgarın Mersin il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 11 Ocak saat 03.00’e kadar etkili olması beklenen fırtınanın saatteki hızının zaman zaman 74 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, Batı Akdeniz’de beklenen yağışlı sistem ile birlikte rüzgarın denizlerde de özellikle Mersin’in batısında kuvvetli fırtınaya dönüşeceği belirtildi. Rüzgarın, denizde yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden, saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkabilecek 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz’deki fırtınanın etkisini Çarşamba gecesi kaybetmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve ilgililer uyarıldı.