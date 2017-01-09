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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2016/2 Kamu Personel Seçme Sınavı adaylarının tercih sonuçları açıklandı. Merakla beklenen KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte milyonların beklediği haber...
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzu'nda yer alan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 9 Ocak 2017 tarihinde saat 18.05’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir” denildi.

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