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Binali Yıldırım'dan 'başbakanlık' cevabı

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Binali Yıldırım'dan 'başbakanlık' cevabı
Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Yıldırım, 'başbakanlık kalkıyor' şeklindeki sataşmalara 'ülkem için bir Ali değil, Binali feda olsun' cevabını verdi.
Binali Yıldırım'dan 'başbakanlık' cevabı Binali Yıldırım'dan 'başbakanlık' cevabı Binali Yıldırım'dan 'başbakanlık' cevabı

Yeni anayasanın görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, muhalefet sıralarından "Başbakanlık kalkıyor" şeklindeki sataşmalara "Evet başbakan olmayacak, biz makam mevki meraklısı değiliz. ülkenin bekası için, bir ali değil binali feda olsun" cevabını verdi.

"TOPAL DURSUN'UN OĞLU BAŞBAKAN OLUYORSA CHP'DEN DE BİR CUMHURBAŞKANI OLUR"

Binali Yıldırım anayasa değişikliği teklifine karşı çıkanları anlamakta zorlandığını kaydederek şöyle devam etti:

"Buna karşı çıkanların hangi nedenle karşı çıkmakta olduklarını anlamakta zorlanıyorum. Bu herkese açık, kimin kazanacağına siz- biz karar vermiyoruz, millet karar veriyor. Erzincan'ın Refahiye İlçesi Kayı köyünden Topal Dursun'un oğlu bu ülkenin başbakanı oluyorsa CHP'den de bir Cumhurbaşkanı olur. Biraz fazla çalışın."

GENSORU VE GÜVENOYU CEVABI

Yıldırım ayrıca, "yeni anayasada neden gensoru ve güvenoyu uygulaması yok" şeklindeki eleştiriyi de "Ama sitem gereği gensoruya ihtiyaç kalmıyor. Güvenoyuna ihtiyaç kalmıyor. Çünkü güvenoyunu millet veriyor. Güvenoyu vermeyince hükümet olabilir misiniz? Milletin verdiği güven yetmiyor mu bir de vekillerden alacağız. Millete itaat et, rahat et" şeklinde yanıtladı.

Yıldırım şunları söyledi:

Bugünden itibaren anayasa değişikliğini tüm yönleriyle ele alacağız. Meclisimiz, bu değişikliği en iyi şekilde müzakere edecek. Vatandaşımız bu değişikliğin ne anlama geldiğini daha iyi anlayacak.

Millet, bu değişikliği inanıyoruz ki aynen olur verecek ve Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda önünü açacak, yolunu aydınlatacaktır.

Şunu büyük bir iftiharla söylüyorum ki Erzincan’da kendi halinde bir ailenin 10 evladından biri olarak bu ülkenin yönetim kademesinde önemli bi sorumluluk almış olmam, ülkemizin cumhuriyetimizin bize bahşettiği en büyük imkan ve onurdur.

Meclis çatısı altında olan bütün siyasi partiler hep bu konuyu vaatlerimizin en başında yazdık.

367 icadı maalesef cumhurbaşkanı seçimini tıkadı. Çözüm işin sahibinde, millette... 2007 seçimlerinde MHP de Meclis'e de girdi ve sayın genel başkanı o tarihi kararı aldı ve devletin yüce faydası için gerekeni yaptı. O kriz aşılmış oldu. Bu krizin her seçimde yaşanması Türk siyasetine yakışan bir şey değildir.

İki kaptan gemiyi batırır. Vesayet odakları cesaret kazanıyor, sistem bir yerde gelip tıkanıyor.

Parlamento millet iradesiyle seçilmiş, Cumhurbaşkanı yine millet iradesiyle seçilmiş. Bu ikili yapı sürdürülebilir değil.

Mesele çok açık; bu bir yönetim sistemi değişikliğidir. Mukayeseli hukuk esas alınarak başka ülkelerin sistemleri de incelendi.

Seçen aynı zamanda seçilecek ehliyete de sahiptir; gençlerimizden korkmayalım. Her seçime mecburiyetten gittik. 

"MİLLETE İTAAT ET, RAHAT ET"

"Siyasetçi hata yapabilir ama vatandaşın hata yaptığını görmedim. Onun için vatandaşa güvenelim, vatandaşın kararına başımız gözümüz üstüne diyerek itaat edelim.

Vatandaşa itaat et rahat et. Meclis'in görevleri önceki anayasada da var, bunda da var. Sayın Parsak açıkladı değişen sadece gensoru ve sözlü soru var. Ama hükümet sistemi değişiyor. Bakanlar artık milletvekili değil. Cumhurbaşkanı halkın oylarıyla seçiliyor. Meclis'e hesap verme yöntemleri devam ediyor. Ama sitemin gereği gensoruya ihtiyaç kalmıyor. Güvenoyu ihtiyaç kalmıyor. Çünkü güvenoyunu millet veriyor. Güvenoyu vermeyince hükümet olabilir misiniz? Milletin verdiği güven yetmiyor mu bir de vekillerden alacağız"

"BAŞBAKANLIK KALKIYOR" ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Eğer ülkem, milletim kazanacaksa biz kaybedelim. Biz şan şöhret peşinde değiliz.

Ülkem için bir Ali değil, Binali feda olsun. 

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