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Fırat Kalkanı'nda kaybolan askerlerden acı haber!

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Fırat Kalkanı'nda kaybolan askerlerden acı haber!
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım 2016'da irtibatın kesildiği askerler Astsubay Muhammet Duran Keskin ve Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı.
Fırat Kalkanı'nda kaybolan askerlerden acı haber! Fırat Kalkanı'nda kaybolan askerlerden acı haber! Fırat Kalkanı'nda kaybolan askerlerden acı haber!

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 29 Kasım 2016 Salı günü kaybolan Astsubay Muhammed Duran Keskin'in şehit düştüğü öğrenildi.

Keskin'in şehadet haberi, merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde oturan annesi Elif Keskin'e verildi. Acı haber karşısında yıkılan Elif Keskin'e hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Yaklaşık bir yıl önce kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile evlenen Muhammed Duran Keskin'in, ne zaman, nerede ve nasıl şehit düştüğü bilgisi ise açıklanmadı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım 2016'da irtibatın kesildiği iki askerden Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu haberi Çanakkale'de yaşayan ailesine verildi.

Alınan bilgiye göre, Astsubay Kaşıkçı'nın Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde bulunan babaevine gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ile İl Emniyet Müdürü Celal Sel, aileye şehadet haberini iletti. Bu sırada fenalaşan baba Ramazan Kaşıkçı, sağlık ekipleri tarafından hazır bekletilen ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şehit astsubayın babaevine büyük Türk bayrağı asıldı.

Kilis'e getirilen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesinin Çanakkale'ye gönderileceği öğrenildi. 

ASTSUBAY DURAN KESKİN'İN AİLESİ YIKILDI

İki askerden Astsubay Muhammet Duran Keskin'in şehit olduğu haberi de Adana'daki ailesine verildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46140 Sokak'ta ikamet eden anne Elif Keskin'e oğlunun şehadet haberi, askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı.

Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa belediye görevlileri tarafından taziye çadırı kuruldu. Babası Şaban Keskin'i yaklaşık 5 yıl önce kaybeden şehidin kendisi gibi astsubay olan eşi Gökçe Keskin'in de Ankara'da görev yaptığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 29 Kasım 2016'da yapılan açıklamada, devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında iki askerle irtibatın kesildiği bildirilmişti. Şehit Astsubay Muhammed Duran Keskin'in cenazesinin sabah saatlerinde havayoluyla Adana'ya getirileceği ve öğle namazına müteakiben yapılacak törenle defnedileceği belirtildi.

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