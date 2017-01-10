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Bodrumspor aldığı fiyatın 35 katına futbolcu sattı

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Bodrumspor aldığı fiyatın 35 katına futbolcu sattı
Bodrumspor 10 bin TL'ye aldığı Mümin'i 350 bin TL'ye Sakaryaspor'a sattı.
Bodrumspor aldığı fiyatın 35 katına futbolcu sattı Bodrumspor aldığı fiyatın 35 katına futbolcu sattı Bodrumspor aldığı fiyatın 35 katına futbolcu sattı

3. Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un en etkili gol silahı Mümin Ayserver'i 3'üncü Grup'un iddialı ekibi Sakaryaspor'a satması tepkilere sebep olurken Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, 10 bin TL'ye aldıkları bir futbolcuyu 350 bin TL'ye satarak kulübü mali açıdan rahatlattıklarını söyledi.

"BEN GARİBAN AİLE ÇOCUĞUYUM"

Mümin'in ilk yarı sonunda Sakaryasporlu yöneticilerle anlaştıktan sonra kendilerine gelip, "Ben gariban bir ailenin çocuğuyum. Hayatımın teklifini aldım. Zaten sezon sonunda mukavelem bitiyor, hiç olmazsa kulübüme de para kazandırayım" diye izin istediğini belirten Başkan Rıza Karakaya, ilk etapta olumsuz yanıt vermelerine rağmen daha sonra bu transferi onayladıklarını açıkladı.

"KRİZ BİZİ ETKİLEDİ"

Kalması halinde Mümin'in eskisi gibi verimli olamayacağını düşündüklerini belirten Başkan Karakaya, 350 bin TL bonservis ücretinin yanı sıra Mümin'in 2'nci yarıda alacağı 35 bin TL de hesaba katıldığında bu transferden 385 bin TL kazandıklarını hatırlatırken şöyle devam etti: "Son dönemde turizmde yaşanan kriz, bizi de etkiledi. Sonuçta Bodrum turizm beldesi. Mümin'i satarak hem futbolcunun önünü açtık, hem de mali açıdan rahatladık. Şampiyonluk iddiamızdan kesinlikle vazgeçmedik. Şu ana kadar 3 futbolcuyu renklerimize bağladık. Mümin'in gitmesiyle doğan boşluğu da 2'nci Lig'den bir golcü alarak kapatacağız. İlk yarıda olduğu gibi hedefimiz yine zirve."

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