Karabük'te şok sakatlık!

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan kırmızı-mavili ekip, çalışmalarını teknik direktör Igor Tudor yönetiminde konakladığı otelin sahasında sürdürdü.
Aytemiz Alanyaspor ile dün oynanan hazırlık maçının ardından yenilenme çalışması yapan Kardemir Karabüksporlu futbolcular, antrenmana koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonlarıyla başladı. Sonrasında iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü pas çalışmasına devam ederken, diğer grup kondisyon idmanı yaptı.
Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sakatlanan yeni transfer kaleci Oleksandr Rybka ile Barış Başdaş, antrenmana katılmadı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Fildişi Sahilli Traore, Malili Yatabare ve Gabonlu Poko da idmanda yer almadı.
Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına 11 Ocak Çarşamba gününe kadar Belek'te devam edecek.
Kardemir Karabükspor'da Rybka şoku
Kardemir Karabükspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Ukraynalı milli kaleci Oleksandr Rybka, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıkları kapsamında dün Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları hazırlık maçında sakatlanan Rybka'nın durumunun ciddi olduğunu söyledi.
Rybka'nın sakatlığından dolayı üzüntülü olduklarını vurgulayan Gül, "Dün, Aytemiz Alanyaspor ile bir hazırlık maçı yaptık. Maalesef yeni transfer ettiğimiz kaleci Rybka sakatlandı. Bugün MR'a gönderdik. Daha net bir bilgi almadık ama tahminimiz 6 ila 8 hafta arasında sakatlığı devam edecek. Bizim için çok üzücü bir durumdu ama kalecilerimiz var. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Tolga Gül, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Forvet Yevhen Seleznyov ve kaleci Oleksandr Rybka transferlerinden sonra 1-2 noktaya daha bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi sağ bek. Ön tarafa da bir oyuncu daha almak istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor ama netleşmiş bir şey yok. Mesafe kat ettiğimiz 1-2 oyuncu var. Umarım Akhisar Belediyespor maçına kadar lisansını yetiştirebilecek şekilde transferi gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.
"Tudor, Türkiye'nin dikkatini çekti"
Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Gül, Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un oynattığı futbol ve saha kenarındaki duruşuyla Türkiye'nin dikkatini çektiğini ifade etti.
Basında Tudor'un adının Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplerle anılmasından rahatsızlık duymadığını anlatan Gül, "Futbolda transfer var. Bu, futbolun bir güzelliği. Igor Tudor, oynattığı futbol, saha kenarındaki heyecanı ve karakteriyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Adının diğer takımlarla anılması bizi rahatsız etmedi." şeklinde görüş belirtti.
Sezonun ilk bölümündeki performanslarını değerlendiren Tolga Gül, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sezona çok iyi başladık. İyi futbol oynadık. Büyük takımlarla İstanbul'da yaptığımız maçlarda oynadığımız futbol, bütün Türkiye'nin takdirini topladı. İçerideki maçları da kazanma başarısı gösterdik. Rakiplerimizin birçoğunu içeride yenmeyi başardık. İlk 8 haftadan sonra bir düşüş yaşadık. Dış faktörlerin de düşüşte etkili olduğunu düşünüyorum. Hakem hatalarını, olan biteni tüm Türkiye gördü. Artık bunun üzerine konuşmak istemiyoruz. Şimdi önümüze bakmamız lazım. İkinci bölüme, ilk devreye başladığımız gibi başlamamız gerekiyor."
10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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Karabük'te şok sakatlık!
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