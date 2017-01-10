10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:19İkindi 15:40Akşam 18:02Yatsı 19:28
    • 4°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • -9°C Amasya
    • -13°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 77.394 0.37
  • Altın: 141,091 2.57
  • Dolar: 3,7135 2.29
  • Euro: 3,9271 2.44

Fornezzi'den Muslera ve Eto'o itirafı geldi!

»
Fornezzi'den Muslera ve Eto'o itirafı geldi!
Antalyaspor'un 34 yaşındaki Sloven kalecisi Saso Fornezzi, Samuel Eto'o gibi büyük bir futbolcuya sahip oldukları için çok şanslı olduklarını söyledi.
Fornezzi'den Muslera ve Eto'o itirafı geldi! Fornezzi'den Muslera ve Eto'o itirafı geldi! Fornezzi'den Muslera ve Eto'o itirafı geldi!


Saso Fornezzi, Antalya'da takımının kamp yaptığı otelde, AA  muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
Eto'o'nun müthiş bir insan ve futbolcu olduğunun altını çizen  Fornezzi, "Eto'o her takımın sahip olmak isteyeceği bir futbolcu. Onu anlatmaya  gerek yok, dünya çapında bir isimden bahsediyoruz. Takımın lideri ve gerçek bir  kaptan. Forvet olarak da yakaladığı 10 pozisyonun 8'ini gole çeviren büyük bir  golcü. Tabii ki başka takımda olsaydım, Eto'o'nun karşısında kalede olmak  istemezdim. Ona karşı oynamak benim için çok tehlikeli olurdu." ifadelerini kullandı.
 
Antrenmanlarda Eto'o'dan çok şey öğrendiklerini dile getiren Sloven  kaleci, "Eto'o ile aynı takımda olduğum için gurur duyuyorum. Takım içinde çok  iyi bir ilişimiz var." dedi.
 
Saso Fornezzi, Eto'o'nun maç öncesinde yaptığı konuşmaların da takıma  olumlu yansıdığını aktararak, şunları kaydetti:
 
"Eto'o'nun yaptığı konuşmalar birçok maçı çevirmemizin sebebi  olabilir. Eto'o maç öncesi takımı etrafında toplayarak, yaptığı konuşma ile bize  öz güven aşılıyor, takıma enerji veriyor. Gerçekten soyunma odasında konuştuğumuz  birçok şeyi sahada uygulamak için o konuşmaya ihtiyaç duymuştuk."
 
"Muslera, Türkiye'nin en iyi kalecisi"
 
Deneyimli file bekçisi, Spor Toto Süper Lig'de birçok yetenekli  kalecinin bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
 
"Süper Lig kaliteli bir lig ve önemli isimleri bünyesinde  bulunduruyor. Birçok iyi kaleci sayabilirim ama bana göre Muslera, Türkiye'nin en  iyi kalecisi. Aynı mevkide oynayan bir meslektaşı olarak onu çok beğeniyorum."
 
"Rıza hoca ile inanılmaz bir çıkış yakaladık"
 
Sezona Jose Morais yönetiminde çok kötü bir başlangıç yaptıklarını ve  Rıza Çalımbay teknik direktörlüğe gelene kadar yalnızca 2 puanları bulunduğunu  hatırlatan Fornezzi, şöyle devam etti:
 
"Zorlu geçen bir lig başlangıcından sonra Rıza hocanın gelişiyle  inanılmaz bir çıkış yakaladık. Takım halinde üst sıralara tırmanmaya başladık.  Çok önemli galibiyetler aldık. Avrupa liglerine katılmak istiyoruz. Tabii ilk 8  içinde bitirmek de çok büyük başarı olur. İlk yarının son haftalarında elde  ettiğimiz galibiyetler, hocamızın bize yaptırdığı sıkı çalışma ve verdiği öz  güvenin ürünüdür."
 
"Antalya'da çok güzel bir hayatım var"
 
Türkiye kariyeri 6 yıl önce Orduspor'a transfer olarak başlayan 34  yaşındaki file bekçisi, Türkiye'de çok güvenli ve rahat bir hayat yaşadığını  belirtti.
 
Türkiye'de yaşadığı 6 yılda büyük mutluluklar yaşadığının altını çizen  Fornezzi, şunları söyledi:
 
"Özellikle Antalya'da çok güzel bir hayatım var. Ben ve bütün ailem  uzun süredir Antalya'da yaşıyoruz, burası çok güzel bir şehir. Hayat beni nereye  sürükler bilemiyorum ama Antalya'dan bir ev satın aldım. Futboldan sonra da Antalya'da yaşayacağımı düşünüyorum."
 
Kırmızı-beyazlı kulüp ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Saso  Fornezzi, "Ayaklarım müsaade ettiği takdirde, daha uzun yıllar Antalyaspor  kariyerimi sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yılın en iyi futbolcusu Ronaldo seçildiYılın en iyi futbolcusu Ronaldo seçildi2016 FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü'nü Real Madridli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo kazandı.
Fenerbahçe transfer için taaruza geçti!Fenerbahçe transfer için taaruza geçti!F.Bahçe, Karavayev’in ardından Ukrayna’dan iki transfer daha yapmak için bu hafta sefere çıkacak
Karabük'te şok sakatlık!Karabük'te şok sakatlık!Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına devam etti.
Fornezzi'den Muslera ve Eto'o itirafı geldi!Fornezzi'den Muslera ve Eto'o itirafı geldi!Antalyaspor'un 34 yaşındaki Sloven kalecisi Saso Fornezzi, Samuel Eto'o gibi büyük bir futbolcuya sahip oldukları için çok şanslı olduklarını söyledi.
Aykut Kocaman'dan Terim'e Milli Takım sitemiAykut Kocaman'dan Terim'e Milli Takım sitemiKonyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman; "Oyuncularım milli takıma seçilmedikleri için üzülüyor" dedi.
Bodrumspor aldığı fiyatın 35 katına futbolcu sattıBodrumspor aldığı fiyatın 35 katına futbolcu sattıBodrumspor 10 bin TL'ye aldığı Mümin'i 350 bin TL'ye Sakaryaspor'a sattı.
  • Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti10 Ocak 2017 Salı 08:23
  • Şanlıurfaspor, Fortes ile yollarını ayırdı10 Ocak 2017 Salı 08:22
  • Dünyada yılın en iyi fubolcusu belli oldu09 Ocak 2017 Pazartesi 22:40
  • Fenerbahçe 12 milyonu çöpe attı!09 Ocak 2017 Pazartesi 10:11
  • Beşiktaş Antalyaspor'a boyun eğdi09 Ocak 2017 Pazartesi 08:45
  • Güray Vural'ın yeni takımı belli oldu09 Ocak 2017 Pazartesi 08:40
  • Misimovic futbolu bıraktı09 Ocak 2017 Pazartesi 08:39
  • Barcelona zirve yarışında Villarreal'e takıldı09 Ocak 2017 Pazartesi 08:38
  • Chelsea fark atarak turladı09 Ocak 2017 Pazartesi 08:37
  • Mesut Özil'in geleceği Wenger'e bağlı09 Ocak 2017 Pazartesi 08:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri