Sarı-lacivertli ekip, bu hafta transferde hareketli günler geçirecek. Advocaat'ın, Mehmet Ekici'nin yanı sıra orta sahaya bir takviye daha istemesi, ayrıca sol kanat için de talepte bulunması üzerine bu hafta Ukrayna'ya sefer düzenleme kararı alındı.
Hedeflerden biri Dinamo Kiev'in orta sahadaki yeteneği Sergiy Sydorchuk. 25 yaşındaki Sydorchuk'u kiralamayı planlayan Fenerbahçe, bir süredir yakından ilgilendiği Shakhtar Donestk'li Taison için de temaslarda bulunulacak. Brezilyalı sol açık geçtiğimiz günlerde, Zenit'e gitmek istediğini söylese de Fenerbahçe 28 yaşındaki Taison için kiralama teklifinde bulunacak.
10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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Fenerbahçe transfer için taaruza geçti!
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