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ABD mikro drone Predix'in testlerini tamamladı!

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Pentagon, 'Predix' adlı 'mikro drone sürüsü' olarak bilinen insansız hava araçlarının testlerini tamamladığını duyurdu.
ABD mikro drone Predix'in testlerini tamamladı!
ABD mikro drone Predix'in testlerini tamamladı! ABD mikro drone Predix'in testlerini tamamladı! ABD mikro drone Predix'in testlerini tamamladı!

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, ortak hareket edebilme, karar alabilme ve kendi kendini tamir edebilme özelliğine sahip 103 adet mikro droneden oluşan sürünün Kaliforniya eyaletindeki bir üste F/A 18 Super Hornet tipi uçaklardan atılarak yapılan test gösterisinin başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtildi.

Dünyanın en büyük 'mikro drone sürüsü' olarak tanımlanan bu hava araçlarının 'istihbarat toplamada devrim yapacağı' savunuldu. Stratejik Silahlar Ofisi ve Donanma Hava Sistemleri Komutanlığı tarafından tasarlanan mikro dronelerin, 'ileri düzeyde bir arı sürüsü' gibi hareket ettiği kaydedildi.

"TEK BİR BEYİN GİBİ KARAR ALABİLİYOR"

Açıklamada, Stratejik Silahlar Ofisi Direktörü Willams Roper'ın görüşlerine de yer verildi. Roper, "Çatışmaların karmaşık doğasından dolayı Predixler önceden programlanmış ve senkronize edilmiş araçlar değil, doğadaki bir arı sürüsü gibi birbirini benimseyen ve tek bir beyin gibi karar alabilen kolektif bir organizmadır. Her Predix, diğer her bir Predix ile iletişim kurduğu ve iş birliği yaptığı için sürünün lideri yok ve her Predix takıma giren çıkan diğer droneleri benimser" ifadelerini kullandı.

SIFIRIN ALTINDA 10 DERECELİK SICAKLIKTA ÇALIŞABİLİYOR

Test gösterisinin Pentagon tarafından yapılan ilk örneklerden biri olduğu ifade edilen açıklamada, Pentagon'un bu tür stratejik araçlar tasarlamasının, gelecekteki savaş koşullarında ABD ordusuna daha hızlı ve doğru karar verme kabiliyeti sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Predix'in ilk olarak Massachusetts Institute of Technology (MIT) mühendislik öğrencileri tarafından tasarlandığı, daha sonra 2013 yılında MIT'nin Lincoln Laboratuvarı mühendisleri ve bilim insanları tarafından askeri amaçla kullanılmak üzere yeniden tasarlandığı belirtildi.

Predixlerin sıfırın altında 10 derecelik sıcaklıkta da çalışabildiği ve uçaklardan ayrılırken karşılaştıkları sarsıntıya dayanabilecek kadar güçlü olduğu ifade edildiği açıklamada, ABD ordusu ve MIT'nin hedefinin şimdilik 1000 Predix'e varan sürüler tasarlamak olduğu da kaydedildi.

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