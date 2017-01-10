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Arslan'dan İngiliz bayraklı mont açıklaması

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Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı ama etkinliklerinde Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın İngiltere bayraklı mont giymesi tepkiye yol açmıştı. O tepkilere yanıt geldi.
Arslan'dan İngiliz bayraklı mont açıklaması
Arslan'dan İngiliz bayraklı mont açıklaması Arslan'dan İngiliz bayraklı mont açıklaması Arslan'dan İngiliz bayraklı mont açıklaması

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde dün düzenlenen yürüyüşte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın İngiltere bayraklı mont giymesi eleştirilere neden olmuştu. Bakan Arslan konuyla ilgili açıklama yaptı.

TBMM Genel Kurulu’ndan gazetecilere açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün giydiği montun kendisine ait olmadığını belirtti

Arslan açıklamasında, “Böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı çok üzgünüm. Ama şunu düzeltmek isterim ki bu mont benim değil. Organizasyonu yapan şirket o koşullara uygun olarak montlar hazırlamış. Orada bana da bu montu giydirdiler. Orada 60 bin tane üzerinde ay yıldız olan bere ve kaşkol dağıtıldı. Kendime ait daha korunaklı bere olmasına rağmen ben de herkes gibi bunu takmayı tercih ettim. Orada şehitlerimizi anarken böyle bir konuyla gündeme gelmek beni çok üzdü” ifadelerini kullandı.

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