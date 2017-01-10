TBMM'de ilk oylama tamamlandı! Baraj aşıldı

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oylakabul edildi.
480 OY KULLANILDI
Teklifin maddelerine geçilmesine dair gizli oylamada, 480 oy kullanıldı.
338 EVET, 134 HAYIR
Teklifin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilirken, 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.
ALKIŞLARLA KARŞILADILAR
Teklifin maddelerine geçilmesinin 338 oyla kabulünü, AK Parti'li milletvekilleri alkışlarla karşıladı.