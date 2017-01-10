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TBMM'de ilk oylama tamamlandı! Baraj aşıldı

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TBMM'de ilk oylama tamamlandı! Baraj aşıldı
TBMM'de yapılan gizli oylamada anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi. Oylamada 134 ret, 2 çekimser, 5 boş oy çıktı.
TBMM'de ilk oylama tamamlandı! Baraj aşıldı TBMM'de ilk oylama tamamlandı! Baraj aşıldı TBMM'de ilk oylama tamamlandı! Baraj aşıldı

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oylakabul edildi.

480 OY KULLANILDI

Teklifin maddelerine geçilmesine dair gizli oylamada, 480 oy kullanıldı.

338 EVET, 134 HAYIR

Teklifin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilirken, 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

Teklifin maddelerine geçilmesinin 338 oyla kabulünü, AK Parti'li milletvekilleri alkışlarla karşıladı.

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