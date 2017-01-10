İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun iptal edilen seferleri;
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
11:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
11:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
11:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
12:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
12:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
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- “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!
İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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