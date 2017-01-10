Rus büyükelçi evinde ölü bulundu

Malanin'in bu sabah işine gitmemesi ve hiç kimse ile temasa geçmemesi üzerine endişelenen meslektaşları, Atina'nın merkezinde bulunan dairesine gittiler. Büyükelçinin kapıyı açmamaması üzerine polise haber verildi.



İçeriye giren ekipler büyükelçinin cansız bedeniyle karşılaştılar. Anahtarların kapının arkasında olduğu ve saldırı izine rastlanmadığı açıklanırken, diplomatın sıhhatiyle ilgili problemlerden dolayı ölmüş olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.