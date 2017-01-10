Yılın en iyi futbolcusu Ronaldo seçildi

FIFA 2016 yılın en iyi futbolcusu İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreninde seçildi. 2016 yılının en iyi futbolcusu ödülünü Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazanırken rakipleri Lionel Messi ve Antonie Greizman’ı geride bıraktı. Ronaldo, 2016’da takımı Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Portekiz Milli Takımı ile Euro 2016 birinciliği kazanarak tarihe geçti.

BARCELONA'YA GÖNDERME YAPTI!

Ödül sonrası kısa bir konuşma yapan Cristiano Ronaldo, "İnanılmaz. Takım arkadaşlarıma ve teknik direktörlerime teşekkür ediyorum. Onlarsız başaramazdım. Barcelona'dan bazı oyuncular burada olamadığı için üzgünüm. Ancak neden burada olamadıklarını anlıyorum" dedi.