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Esed'in Sünni aşiret oyunu!

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Esed'in Sünni aşiret oyunu!
Fırat Kalkanı Harekatı’yla Suriye’de terörle mücadele eden Türkiye’ye karşı Şam ve Tahran yeni plan kurdu.
Esed'in Sünni aşiret oyunu! Esed'in Sünni aşiret oyunu! Esed'in Sünni aşiret oyunu!

Fırat Kalkanı Harekatı'yla Suriye kuzeyinde Fırat Nehri'nin batı hattındaki sınır boyunun terörden temizlenmesi ve harekatın el-Bab'ta yoğunlaşması Şam yönetimi ve İran'ın aşiret kartını açmasına neden oldu. Son 1 aydır Şam ve Tahran'ın temsilcileri, Suriye kuzeyindeki aşiret reisleriyle temas kurmaya başladı. Asıl amaç ise Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türkiye'nin terörle mücadelesini sabote etmek.

HASEKE'YE VALİ ATANDI!

Geçtiğimiz ay askeri olarak PKK kontrolünde olan ancak rejimin tüm unsurlarıyla varlığına devam ettiği Haseke'ye yeni bir vali atandı. Ceyiz Mahmud el Musa adında Sünni bir Arap olan yeni Haseke valisi 61 yaşında, askeri pilot ve askeri akademide doktora yaptı. Valinin öncelikli görevleri arasında bölgede Arap aşiretlerle rejim arasında kopan bağı yeniden güçlendirmek de bulunuyor. Rejimin Sünni aşiret açılımı bununla da sınırlı kalmadı. İran'ın da desteğiyle Deyr ez Zor bölgesinde bulunan Arap aşiret reisleri de bu yeni açılımın ajandasına girdi. İlk olarak Bekara aşireti lideri Nevaf el Beşer ikna edilerek rejimle uyumlu çalışma kararı alındı.

HATAY'DA GİZLİ GÖRÜŞME

Rejimin kendi safına çekmeye çalıştığı büyük Arap aşiretlerden diğerleri ise Akiydet ve Çehşiyat aşiretleri. İddialara göre İran ve Şam yönetimi ikinci kişiler vasıtasıyla Hatay'da Akiydat aşiretiyle görüştü. Aşiretlere para, askeri yardım var savaş sonrası yerel yönetimlerde etkinlik sözü verildi. Bu aşiretlerin uzantıları Fırat Kalkanı Harekatı'nı kapsayan alanlarda da bulunuyor.

RAKKA'YA AŞİRETLERİ SÜRECEK

Şam'ın buradaki asıl amacının ise Bab'dan sonra Münbiç ve olası Rakka-Tel Abyad operasyonlarını baltalamak. Türkiye, Münbiç'in PKK, Rakka'nın ise DAEŞ'ten alınması ısrarını sürdürüyor. ABD ise PKK'nın Münbiç'ten çıkmasında gönülsüz davranırken Rakka'ya ise PKK'nın girmesinden yana. Suriyeli kaynaklara göre, rejim aşiretleri yanına çekebilirse Rakka operasyonunda PKK'nın dışında bu aşiret güçleri de Şam'ın vekilleri olarak kullanılacak.

Yenişafak

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