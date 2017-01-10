Ana internet varlıklarını Verizon Communications'a satan ve elinde Alibaba Group Holding ve Yahoo Japan hissedarlığı kalan Yahoo Inc, adını Altaba Inc olarak değiştirme kararı aldı.
Yönetim kurulunda üyesi sayısını 5'e indirecek olan Yahoo'da CEO Marissa Mayer de 6 yöneticiyle birlikte Yönetim Kurulu'ndan ayrılacak.
İnternet varlıklarının Verizon'a devrinin tamamlanmasından sonra Eric Brandt yeni şirketin başkanı olacak.
10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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Dünya kararını verdi! Adını değiştirecek
İnternet operasyonlarını Verizon`a satan Yahoo, adını Altaba olarak değiştirecek.
Ana internet varlıklarını Verizon Communications'a satan ve elinde Alibaba Group Holding ve Yahoo Japan hissedarlığı kalan Yahoo Inc, adını Altaba Inc olarak değiştirme kararı aldı.
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