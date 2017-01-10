Başbakan Yardımcısı Canikli açıkladı! Kurları kim yükseltiyor?

Dolar 3,73'ü, avro 3,92'yi aştı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, faizin yükselmesini isteyenlerin kurları körüklediğini söyledi.

Haftaya faiz lobisinin gölgesinde başlayan dolar ve avro yeni rekorlar kırdı. Faiz lobisine küresel piyalardaki gelişmeler de destek verdi.

Merkez Bankası'na faizleri artırması için baskı uygulayan spekülatörler, gerek döviz borcu olan işletmeleri gerekse elinde Türk Lirası bulunduran vatandaşı dövize yönlendirerek yükselişi körüklüyor. Faiz Lobisi bunu yaparken de Anayasa görüşmelerinin yeni bir belirsizlik dönemi başlatacağı, Fitch'in 27 Ocak değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu indirebileceği ve ABD'de açıklanan istihdam verilerinin enflasyonist baskıyı artıracağı argümanlarını öne sürüyor.



3,73'Ü GÖRDÜ



Moody's'in, “Türkiye'de güvenlik konularının bankaların kredileri için negatif olduğunu açıklaması da olumsuz algı oluşturmak isteyen faiz lobisinin yükseliş gerekçeleri arasında sıralandı. Bu tür spekülatif söylemlerle dolar dün bir ara Tür Lirası karşısında 3.73'ü, avro 3.92'yi aştı. Bazı büyük kuruluşların da döviz borcuna karşılık alıma geçtiği gözlendi.

Hızlı yükselişle paniğe kapılan iş dünyasına ilk destek Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'den geldi. Canikli, “Ekonomiye yönelik olarak algının bozulması noktasında sabotajların, saldırıların olduğunu biliyoruz; faizi artırmamız konusunda bir kampanya söz konusu. Faizleri Merkez Bankası belirler, bu konuda başkalarının baskı yapması kabul edilemez. Kurdaki yükseliş veya talep azalması nedeniyle nakit girişlerinde sıkıntı yaşayan hiçbir firma batmayacaktır; batmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.



DÖVİZİ VATANDAŞ ALMIYOR



Vatandaşın döviz talep etmediğini, piyasaya döviz sağlayıcı olarak katkı verdiğini belirten Canikli, “Bu yıl enflasyon hedeflerinde herhangi bir sapma meydana gelmeyecek. Reel sektör bu gelişmelerden olumsuz etkilenmeyecek, etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldık. Özellikle kurdaki hareketlenmenin enflasyon üzerindeki etkisi minimum seviyede kalacak. Türkiye'de dolarizasyon seviyesi geçmişe kıyasla düşük” bilgisini verdi.



KUR AŞAĞI GELECEK



Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ekonomi ve Finans Uzmanı Mevlüt Tatlıyer, dolar kurunun Moody's açıklamasından sonra yükseldiğini söyledi. Dolar kurunda olması gereken seviyenin 3,30 olduğunu belirten Tatlıyer, “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, doların 4-5 lira olması ekonomik realitelerle anlamlı değil. Ekonominin de kendi içinde bir realitesi var. Dolar 4-4,50 olursa ekonomiyi bozucu bir yapı oluşur. Ancak bu seviyelere çıkması çok zor en kısa zamada dolar inecek. Bizim için kötü olan kurun oynaklığının yüksek olması. Alıcı da satıcı da neye göre alacağını bilmek istiyor” dedi.