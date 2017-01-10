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Uzmanlar: Reina'daki ABD’li ajan!

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İstanbul'daki Reina saldırısında bacağından vurulduğunu söyleyen ABD’li Jake Raak’ın röportajındaki ifadelerini beden dili uzmanları yorumladı.
Uzmanlar: Reina'daki ABD’li ajan!
Uzmanlar: Reina'daki ABD’li ajan! Uzmanlar: Reina'daki ABD’li ajan! Uzmanlar: Reina'daki ABD’li ajan!

 

 

 

Yılbaşı gecesini kana bulayan Reina saldırısından yaralı olarak kurtulduğunu ifade eden ABD'li Jacob Raak hakkındaki soru işaretleri de her geçen gün artmaya devam ediyor.

Reina'da bacağından vurulduktan sonra ambulansa kaldırılırken verdiği röportajla dikkatleri üzerine çeken Raak, kaleşnikof kurşunu ile yaralanan bacağına yılbaşı süsü ile yapılan bandaj ve neredeyse gülerek verdiği röportajla akıllarda kalmıştı.

Raak'ın bir Amerikan Kara Kuvvetleri'ne istihbarat üreten National Ground Intelligence Center (NGIC) adlı gizli istihbarat biriminde çalıştığı ortaya çıkarken, Pennsilvanya'da sahibi olduğu silah firmasının Pentagon'la ilişkileri de ortaya serildi.

ABD medyası son olarak Raak'ın Türkiye'den ayrılırken verdiği röportajdaki beden dilini uzmanlara yorumlattı.

İşte o yorumlar:


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MUTLULUK

Videonun hemen başında 5. saniyede saldırının trajedi olduğundan bahsederken dudak kenarları yukarı doğru kalkıyor ve göz kenarları kırışıyor. Yani William Jacob Raak'ın trajediyi anlatırken asıl hissettiği duygu mutluluktur.

Mimikler, hissettiğimiz anlık duyguları biz bastırmaya çalışsak da bir şekilde yüzümüzde gösterirler. Raak da asıl duygusu olan mutluluğu saklayabilmek için dudaklarını birbirine bastırmaya, dolayısıyla mutluluğunu gizlemeye çalışıyor.

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YALAN

Raak trajedi olduğunu belirttikten sonra 7. saniyeden 11. saniyeye kadar bekliyor. Raak beklerken ilk yaşadığı mutluluk ifadesini bastırmaya çalışıyor. İşte tam burada yalancıların en sık kullandığı ve kontrol etmekte zorlandıkları yüz ifadesi yüzünde beliriyor.

İfadenin adı: Asimetrik tepki. Yüz, diğer tüm duygularda simetrik tepki verirken, sadece saklama ve yalan durumlarında bu asimetrik ifadeyi alıyor.

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KÜÇÜMSEME

39. saniyede "Buradaki insanlar çok iyi" derken Raak'ın sağ dudak kenarı tek taraflı yukarı kalkıyor. Buradaki dudak kenarının tek taraflı yukarı kalkıp inmesi 1 saniyenin altında oluyor. Dolayısıyla "Buradaki insanlar çok iyi" derken aslında buradaki insanları küçümsüyor.

Ayrıca yüzünde küçümseme gösterirken, sol omzu hızlıca yukarı kalkıp iniyor. Bu ise "Söylediklerime kendim bile inanmıyorum" manasına geliyor.

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KORKU

41. saniyede Raak'ın alt çenesi geriye doğru çekiliyor ve gözlerindeki beyazlar ortaya çıkıyor. Bu iki tepki mikro ifadelerde korku duygusuna karşılık gelir. Peki yalan söyleyen kişi neden korkar? Tabii ki yakalanmak ve inanılmamaktan...

YALAN ÜSTÜNE YALAN

50. saniyede "7 kişi vuruldu bizden" derken, bir anda Raak'ın göz kırpma hızı artıyor. Normal bir insan dakikada ortalama 8 ila 20 kere gözünü kırpar.

Yalan söylerken ise bu sayı artar. Raak, 54. saniyede ise "Güvenli olduğunda tekrar geleceğim bu ülkeye, çok güzel ülke, insanlar çok iyi" derken başı sağa sola sallanıyor. Yani sözleriyle 'Evet' derken başı 'Hayır' diyor.

HİTLER SELAMI VERDİ

Son olarak William Jacob Raak konuşmasını bitirip kontrol noktasına giderken sembolik bir selamla tepkisi gösteriyor. Tek el avuç içi aşağı gösterecek şekilde yukarı kalkıyor. Bu selamın altında ise "Benim kontrolüm altındasınız" mesajı yatıyor. Hitler selamı olarak bilinen bu hareket ayrıca anlam kazanıyor.

Kaynak: Takvim

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