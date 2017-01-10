Filipinler'de deprem meydana geldi. Ülkenin güneydoğusunda 617 kilometre derinlikte meydana gelen depremin şiddetinin 7.3 şiddetinde olduğu açıklandı.
10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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Filipinler'de çok şiddetli deprem
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