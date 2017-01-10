Halk otobüsünde tecavüz haberinde flaş şüphe

Meslektaşlarına sarkıntılıktan sabıkalı Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz’ın “halk otobüsünde tecavüz” haberinde olay çarpıtıldı mı? Hürriyet yeni bir operasyon mu peşinde? Sevgili oldukları şüphesiyle şoför ve kadının telefon kayıtları incelenecek!

Çarpıtma haberleri ile ünlü Hürriyet’in 6 Ocak’ta “Ankara’da halk otobüsünde tecavüz” başlığıyla duyurduğu olaya ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sözkonusu aracın ruhsatı iptal edilirken, Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, şoför ile tecavüze uğradığı belirtilen kadının cep telefonu kayıtlarına bakılmasını talep etti.

İŞTE O HABER



Hürriyet’in 6 Ocak’taki haberinde, aynen şöyle denilmişti: “Ankara’da bir kadın bindiği özel toplu taşıma aracı şoförü tarafından aracın içinde tecavüze uğradı. Kadının verdiği ifadeye göre şoför, ‘birine söylersen seni bulur yine tecavüz eder, sonra da boğazını keserim’ diye tehdit etti.

Olay 4 Ocak gecesi saat 23.30’da, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde gerçekleşti. Özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışan S. adlı kadın, Atilla Eşer Caddesi’ndeki GİMSA AVM önünde ‘530’ hat numaralı özel toplu taşıma aracına bindi. İki çocuk annesi S., otobüs sürücüsü İbrahim T.’ye “Ben 200 metre ileride ineceğim. Binebilir miyim?” diye sordu. Tuncay “Olur” dedi. Otobüs, 1818 numaralı cadde ile Atilla Eşer Caddesi’nin kesiştiği noktaya gelince S., kapıya yönelerek, “İnmek istiyorum” dedi.. Kapıyı açmayan T., “Seni dönünce indireceğim” dedi. Otobüsü 1982 numaralı sokaktaki boş araziye çeken T., iddiaya göre, koltuğundan kalkarak, iki eliyle S.’nin boğazını sıktı. Zorla aracın orta koridoruna yatırdığı S., bilincini kaybederek bayıldı.” Hürriyet’in haberinde “S.’ye tecavüz ettikten sonra kadının yüzüğünü de zorla alan şoför İbrahim T.” ifadesi de yer alıyordu.

KARA’NIN İDDİALARI

Hürriyet olayı bu şekilde aktarırken, Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara’dan kafa karıştıran iddialar geldi. Kara 6 Ocak’taki haberden iki gün sonra yine Hürriyet’te yayınlanan açıklamasında, “toplu taşıma aracı şoförü” olarak sunulan İ.T.’nin şoför olmadığını, eski bir çalışan olduğunu savundu.

Olayın yaşandığı güzergahta hatlarının olmadığını, eski çalışan İ.T.’nin servisini tamamlamış olan parktaki aracı habersiz alıp gittiğini iddia eden Kara, ayrıca “Kadının çelişkili ifadeleri var. İ.T. ile bir ilişkisi olduğunu düşünüyoruz” dedi. Kara’nın bu şok sözleri de yine Hürriyet’te yayınlandı. Ancak Hürriyet bu ifadeleri sonraki haberinde satır aralarında verdi.

“TÜM ESNAFA MAL ETMEYELİM”

Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, dün de bir basın toplantısı düzenledi. Kara basın toplantısında, üstüne basa basa olayın yüz kızartıcı bir olay olduğunu, asla tasvip etmediklerini belirterek, “5 bin kişi buradan ekmek yiyor, bir tane aklı dengesizin yaptığını tüm esnafa mâl etmeyelim” dedi.

TELEFON KAYITLARINA BAKILSIN

“O şoförün Allah belasını versin. En ağır şekilde cezalandırılsın, bu konuda elimizden geleni yapacağız” diyen Kara, tecavüze uğradığı belirtilen kadından, ailesinden kendi adlarına özür dilediklerini belirterek, tekrar tekrar olayın tüm halk otobüsü şoförlerine mal edilmemesini istedi. Kara ayrıca dikkat çeken bir talepte bulundu: “O şoför ile bayanın cep telefonu kayıtlarına bakılmasını istiyoruz.” Kara’nın bu sözleri, bir gün önce Hürriyet’te yer alan “ilişkileri olduğunu düşünüyoruz” şeklindeki açıklamalarını akla getirdi.

RUHSATI İPTALİ BUGÜN KARARA BAĞLANACAK

Bu arada, olayın yaşandığı halk otobüsünün ruhsatının iptali isteminde bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi EGO Ara Komisyonu’nun dünkü toplantısına ilişkin olarak Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “tecavüzcü” şoförle ilgili de “kayıtsız çalıştırılan biri” bilgisi verildi. Açıklamada “Etimesgut'ta bir kadına cinsel istismarda bulunan şoförün kullandığı özel halk otobüsünün ruhsatının iptaline, cinayetle sonuçlanan olaya karışan özel toplu taşıma aracına da işverenin kayıtsız personel çalıştırmasından dolayı 30 gün park cezası uygulanması kararı çıktı” denildi. Açıklamada bu istemlerin Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) bugün karara bağlanacağı bildirildi.

ÖLÜMLÜ KAVGAYA 30 GÜN CEZA

Açıklamada, Çubuk-Ankara hatlarında yolcu taşıyan özel toplu taşıma aracında meydana gelen adli olaya ilişkin de 30 gün park cezası isteminin gündemde olduğu belirtildi. EGO Ara Komisyonu’nun kararına ilişkin açıklamada şöyle denildi: “06 CFA 15 plakalı araç hakkındaki, 7 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen silahla adam öldürme suçunun işlenmesinden dolayı, söz konusu araçta çalışan ve olaya sebebiyet veren Ersin Ünveren’in, kayıtsız çalıştırılarak can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesinden dolayı cezai işlem, ayrıca 30 gün süreyle park cezası uygulanması kararı alınmıştır."

TECAVÜZCÜNÜN İFADESİ

Tecavüz suçundan hapiste olan şoför İ.T., Hürriyet’in ilk haberinde satır aralarında yer alan ifadesinde olayı anlatırken, mağdur kadınla daha önceden tanıştıklarını gösteren ifadeler kullanmıştı. İ.T. “Kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girmek istedi. Sonra vazgeçti ve ‘Bırak yapma’ dedi. Bana daha önce ‘Seni seviyorum’ dediği için zorla tecavüz ettim” demişti.

İSMAİL SAYMAZ’IN SABIKASI

Hürriyet’in haberinin altındaki isim dikkat çekti: İsmail Saymaz. Daha önce pekçok çarpıtma haberiyle gündeme gelen Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, geçtiğimiz günlerde de heklenen twitter hesabıyla çok konuşulmuştu. Hackerlar, Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'ın twitter hesabını ele geçirerek, şok eden yazışmalarını deşifre etmişti. Saymaz'ın Birgün gazetesi muhabiri M.Y. ile olan özel görüşmeleri de sızdırılmıştı. Bu yazışmalarda İsmail Saymaz, sözkonusu bayan muhabiri “sevgilim var benim” demesine rağmen ısrarla sakin bir mekana çağırdığı görülüyordu. Konuyla ilgili haberlerde medyada Saymaz’dan “Çevresindeki tüm kadınlara sapıklık yaptığı öne sürülen bir isim” diye söz edilmişti.

Habervaktim.com