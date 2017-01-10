10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:19İkindi 15:40Akşam 18:02Yatsı 19:28
    • 5°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -9°C Amasya
    • -14°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 77.394 0.37
  • Altın: 143,162 1.47
  • Dolar: 3,7537 1.08
  • Euro: 3,9779 1.29

İşte Mevlüt Mert Altıntaş’ın görev listesi

»
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mevlüt Mert Altıntaş’ın eski başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara dışındaki 7 programında görevli olduğunu köşesine taşıdı.
İşte Mevlüt Mert Altıntaş’ın görev listesi
İşte Mevlüt Mert Altıntaş’ın görev listesi İşte Mevlüt Mert Altıntaş’ın görev listesi İşte Mevlüt Mert Altıntaş’ın görev listesi

 

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren çevik kuvvet polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş hakkında "Suikastçı polis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Ankara dışındaki 7 programına katılmış" diye yazdı. Selvi suikastçı polisin nerede ne zaman Erdoğan ve Davutoğlu'nu koruduğuna dair programı da yayımladı.

Abdulkadir Selvi'nin 'Erdoğan ve Davutoğlu'nu 7 kez korumuş'başlıklı yazısı şöyle:

Rus Büyükelçi Karlov suikastıyla ilgili araştırmalar iki koldan sürüyor. Ancak şu ana kadar çok büyük bir ilerleme sağlandığını söylemek mümkün değil.

Suikastçı polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, sağ olarak ele geçirilebilseydi, suikastı aydınlatacak bilgilere ulaşmak mümkün olabilirdi.

Büyükelçi’nin yaralı olarak kurtarılabilme umudu, suikastçının “Teslim ol” çağrılarına silahla karşılık vermesi, sıcak çatışma sırasında ‘ölme ve öldürme’ duygusunun hâkim olması gibi nedenlerle, Mevlüt Mert Altıntaş, sağ olarak yakalanamadı. Ancak, güvenlik birimleri “Suikastçının sağ olarak yakalanması mümkün müydü?” sorusunun üzerinde duruyor.

Karlov suikastı üzerine sıcağı sıcağına yazdığım yazılarda, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programlarında da yer aldığını yazmıştım. Şimdi bunu tarihleriyle paylaşacağım. Suikastçının, 15 Temmuz tarihinden sonra çevik kuvvet polisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt gezilerinde görev aldığı yönündeki bilginin bu aşamada tashihe muhtaç olduğunu belirtmek istiyorum. Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ şüphesi nedeniyle ‘Gri Bölge’de olduğu, 15 Temmuz’dan sonra Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı belirtiliyor.

Suikastçı polis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Ankara dışındaki 7 programına katılmış. Onları sıralayacağım ama Ankara’da devlet büyüklerinin katıldığı programlarda çevik kuvvet polisi olarak dış güvenliği sağlamakla görevlendirilmiş mi, orası belli değil.

İşte o görev listesi

Suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu’nun Ankara dışındaki ortak ya da ayrı icra ettikleri programlara katılmış. İşte onların listesi:

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem başbakan olan Ahmet Davutoğlu’nun 29-30 Ekim 2014 tarihinde birlikte katıldıkları Karaman programı.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Mevlânâ’yı Anma Şeb-i Arus törenleri nedeniyle 17-18 Aralık 2014 tarihleri arasında birlikte katıldıkları Konya programı.

3- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6-7 Ocak 2015 tarihlerinde iki günlük Bursa ve ilçelerini kapsayan programlarında.

4- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa programından sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun programı nedeniyle 7-8 Ocak 2015 tarihleri arasında Sakarya’da.

5- 7 Haziran 2015 seçim çalışmalarının startı 25 Nisan günü Sivas ve Erzurum’dan verilmişti. Suikastçı polis, takviye güç olarak 24-25 Nisan 2015 tarihlerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Erzurum programında.

6- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplu açılış törenleri ve halka hitabı nedeniyle 14 Mayıs 2015 tarihinde Van’ı ziyaretinde.

7- Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, seçim kampanyası nedeniyle 27 Mayıs 2015 tarihinde miting yaptığı Batman programında.

Diyarbakır'a da takviye gitmiş

Suikastçı polisin bir de Diyarbakır görevi var. Telefonunun HTS kayıtlarında FETÖ’nün İzmir ve Diyarbakır imamlarıyla yoğun telefon trafiği tespit edilmişti. İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu mezunu olan Mevlüt Mert Alltıntaş’ın FETÖ’cülerle irtibatının burada güçlendiği ortaya çıkmıştı. Suikastçı polis 11-17 Haziran 2016 tarihleri arasında takviye güç olarak Diyarbakır’da geçici olarak görev yapmış.

Mevlüt Mert Altıntaş’ın, FETÖ’cü yapılanma tarafından özel olarak yetiştirilen suikastçılardan biri olduğu anlaşıldı. Karlov suikastından sonra istihbarat birimleri, FETÖ’nün suikast hücresi üzerine yoğunlaştı. İstihbarat birimlerinin, 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayan FETÖ’nün, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye’yi istikrarsızlığa sokmayı amaçlayan suikastlara yöneleceği şeklinde değerlendirmeleri söz konusu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte Mevlüt Mert Altıntaş’ın görev listesiİşte Mevlüt Mert Altıntaş’ın görev listesiHürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mevlüt Mert Altıntaş’ın eski başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara dışındaki 7 programında görevli olduğunu köşesine taşıdı.
Halk otobüsünde tecavüz haberinde flaş şüpheHalk otobüsünde tecavüz haberinde flaş şüpheMeslektaşlarına sarkıntılıktan sabıkalı Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz’ın “halk otobüsünde tecavüz” haberinde olay çarpıtıldı mı? Hürriyet yeni bir operasyon mu peşinde? Sevgili oldukları şüphesiyle şoför ve kadının telefon kayıtları incelenecek!
İşte kahraman askerlerin ağzından El Bab'da yaşananlarİşte kahraman askerlerin ağzından El Bab'da yaşananlarFırat Kalkanı Harekâtı’nın merkezi haline gelen El Bab’da yaşananları kahraman askerler anlattı.
Uzmanlar: Reina'daki ABD’li ajan!Uzmanlar: Reina'daki ABD’li ajan!İstanbul'daki Reina saldırısında bacağından vurulduğunu söyleyen ABD’li Jake Raak’ın röportajındaki ifadelerini beden dili uzmanları yorumladı.
THY'den flaş sefer açıklamasıTHY'den flaş sefer açıklamasıİstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı Türk Hava Yolları'nın dün saat 00.00'a kadar iptal edilen iç hat seferleri yeniden başlattı
TSK duyurdu: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiTSK duyurdu: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiTSK'dan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda 19 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi, 340 DAEŞ hedefi vuruldu" denildi.
  • Reina katliamcısına tekme atan kişi o geceyi anlattı10 Ocak 2017 Salı 08:59
  • İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!10 Ocak 2017 Salı 08:41
  • Arslan'dan İngiliz bayraklı mont açıklaması10 Ocak 2017 Salı 08:34
  • Fırat Kalkanı'nda kaybolan askerlerden acı haber!10 Ocak 2017 Salı 08:16
  • Tepki çeken Fethi Sekin tweetine soruşturma10 Ocak 2017 Salı 08:09
  • AK Parti: Üyeliğe kabul etmeyeceğiz10 Ocak 2017 Salı 00:32
  • CIA'den şok eden Trump açıklaması09 Ocak 2017 Pazartesi 23:52
  • Şentop: Getirdiğimiz teklif hükümet değişikliği teklifidir09 Ocak 2017 Pazartesi 23:36
  • CHP'li vekilden yeni anayasa hakkında ağır tehdit09 Ocak 2017 Pazartesi 23:33
  • Baykal Meclis’te konuştu09 Ocak 2017 Pazartesi 22:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri