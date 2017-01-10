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Anayasa değişikliğinde fire oldu mu?

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Anayasa değişikliğinde fire oldu mu?
Başkanlık öngören Anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi. 330 barajı böylelikle aşılırken, AK Parti ile MHP vekilleri toplamının 355 olması fire tartışmalarına neden oldu.
Anayasa değişikliğinde fire oldu mu? Anayasa değişikliğinde fire oldu mu? Anayasa değişikliğinde fire oldu mu?

Başkanlık öngören Anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi. 330 barajı böylelikle aşılırken, AK Parti ile MHP vekilleri toplamının 355 olması fire tartışmalarına neden oldu.

AK PARTİ’DE DURUM: 314 VEKİL OY KULLANDI

Meclis’te AK Parti’nin 317 milletvekili bulunuyor.  Biri Meclis Başkanı olduğu için oylamalara katılamıyor. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın rahatsızlığı nedeniyle yerine oturumu başka bir AK Partili vekil yönetince, bu isim de oy kullanamadı.

AK Parti’de ayrıca 1 vekil mazereti nedeniyle oylamaya katılamadı.

Böylelikle AK Parti’de oy kullanan vekil sayısı 314’e düştü.

VE MHP DURUM: 39 VEKİL OY KULLANDI

MHP’de ise kısa bir süre önce ihraç edilen Ümit Özdağ ile birlikte milletvekili sayısı 40.

MHP’de 1 vekil mazereti nedeniyle oylamaya katılamadı, 39 vekil oylarını kullandı.

Özdağ ile birlikte 6 milletvekili de hayır oyu kullanacaklarını açıklamışlardı.

OY KULLANAN AK PARTİ+MHP: 353

Böylelikle teklifi destekleyen AK Parti ile MHP’den toplam 353 milletvekili oy kullanmış oldu.

TOPLAM OY: 480

Oylamaya CHP’liler de katılırken, HDP’liler katılmadı. CHP’lilerle birlikte oy kullanan vekil sayısı 480 oldu.

EVET: 338

Teklifin maddeleri görüşmelerine geçilmesi için 330 oy gerekiyordu. 338 EVET çıktı. 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

FİRE?

AK Parti ile MHP’den toplam 353 milletvekili oy kullanıp, EVET 338 çıkınca fire tartışması gündeme geldi. CHP’lilerin tamamının HAYIR dedikleri düşünülürse, AK Parti ile MHP’de toplam 15 FİRE yaşandığı sonucu çıkıyor.

Şimdi AK Parti ile MHP’deki bu hayırcıların kimler olduğunu irdeleniyor.

Habervaktim.com

 

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