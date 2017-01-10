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Türk gıda devini Brezilyalılar satın aldı

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Brezilyalı BRF, Türkiye'nin önde gelen tavuk ürünleri markalarından Banvit'in büyük bir kısmını satın aldı.
Türk gıda devini Brezilyalılar satın aldı
Türk gıda devini Brezilyalılar satın aldı Türk gıda devini Brezilyalılar satın aldı Türk gıda devini Brezilyalılar satın aldı

Banvit'in büyük bir kısmı Brezilyalı BRF'ye satıldı. Şirketin yüzde 79,48'lik hissenin hissedarları ile Brezilyalı BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH, 9 Ocak 2017 tarihinde satış sözleşmesi imzalandı.

BANVİT'İN AÇIKLAMASI

Banvit'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimizin hâkim hissedarları tarafından iletilen güncel bilgiye göre, Şirketimiz sermayesinin yaklaşık %79.48'ine karşılık gelen hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile dünyanın en büyük gıda şirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır.

Yine Şirketimize iletilen bilgiler çerçevesinde, Sözleşme'nin imzalanmasını takiben BRF GmbH ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC (“QH”) arasında, %60 BRF GmbH, %40 ise QH’de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık (“Yeni Ortaklık”) oluşturulacağı ve Yeni Ortalık'ın Sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralarak işlemin kapanışı ile birlikte, Şirketimizin paylarının %79.48'inin sahibi olacağı anlaşılmaktadır.

HİSSE BAŞINA 11.51 TL

Sözleşme’de satın alma bedeli hisse başına 11,51 TL olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar sözleşmede belirtilen ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna göre ABD Doları üzerinden yapılacak olup, Rekabet Kurulu izni ve Sözleşme’de belirlenen diğer gerekli ön koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibariyle yapılacak ve Banvit'in 2016 yılı performansına bağlı fiyat uyarlamalarına tabi olarak değişebilecektir.

Sözleşmede belirtilen koşulların gerçekleşmesini müteakip hisse devir işlemi tamamlandıktan sonra Yeni Ortaklık bakımından "pay alım teklifi" yükümlülüğü ortaya çıkacak olup, pay alım teklifi için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Söz konusu Sözleşme ve işlemin kapanış sürecinde, Hissedarların münhasır finansal danışmanı olarak UniCredit/Yapı Kredi, münhasır hukuk danışmanı olarak Çiğdemtekin Dora Çakırca Arancı Hukuk Bürosu ve münhasır strateji danışmanı olarak Helix Yönetim Danışmanlık görev almış ve alacaktır.''

Star

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