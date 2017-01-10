Dolar ve Euro'da son durum

Siyasi sistem tartışmaları, jeopolitik ve güvenlik riskleriyle dün rekor seviyelere tırmanan dolar/TL ve euro/TL yeni günde de yükseliyor.
Dün güne 3.6580'den başlayan kur Kasım ayı sanayi üretim verilerinin ardından yükselişe geçmiş ve kademeli olarak 3,74'e çıkmıştı.
REKOR TAZELEDİ
Dolar/TL sabah saatlerindeki işlemlerde rekor tazeledi. Dolar, Türk Lirası karşısında 3.7638'in üzerine tırmanarak tüm zamanların rekorunu tazeledi.
EURO 4'Ü GÖRDÜ
Euro/TL de 4.0032'yi görerek tarihi zirvesine çıktı.