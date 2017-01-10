Türkiye ve ABD anlaştı! Destek verecekler

“Rusya-Türkiye İttifakı büyürken, ABD’nin ilişkileri gerginleşiyor” başlıklı haberde bir haftadır Rusya’nın Türk askerlerinin El Bab’ı DAEŞ’in elinden almak için düzenlediği operasyona destek amacıyla hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Gazete, "Türkiye, ABD ile hava desteği için anlaştı" dedi.
ABD'NİN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI YASAKLADI
NYT, El Bab’ta Türk yetkililerin Amerikan hava desteği alamamaktan şikâyet ettiğine dikkat çekti. NYT, Amerikalı yetkililerin, El Bab’da hava desteği verememelerinin sebebini Türkiye’nin ABD’nin insansız hava araçlarını El Bab bölgesinde yasaklamasına bağladığını yazdı.
Bölgede Türk güçlerine hava saldırısı olmuş ve Ankara, Suriye uçaklarını sorumlu tutmuştu.
TÜRKİYE ONAY VERDİ
Amerikalı kaynaklara dayandırılan bilgiye göre geçen hafta Türk tarafı, ABD’nin İHA’larına ve istihbarat toplayan diğer uçaklarına El Bab üzerinde uçmaları için onay verdi.