10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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İstanbul'da hava durumu kar ne zaman kesilecek?

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İstanbul'da hava durumu kar ne zaman kesilecek?
mgm.gov.tr'den yayınlanan rapora göre, İstanbul'da cuma akşamından bu yana devam eden kar yağışı, yarından itibaren yerini sağanak yağışa bırakacak.
İstanbul'da hava durumu kar ne zaman kesilecek? İstanbul'da hava durumu kar ne zaman kesilecek? İstanbul'da hava durumu kar ne zaman kesilecek?

 

Geçtiğimiz cuma günü başlayan ve 4 gün boyunca aralıksız yağan kar ne zaman bitcek? Meteorolojiden gelen yeni açıklamaya göre İstanbul'da kar yağışı bugün etkisini yitiriyor. Yarından itibaren kar yağışı yerini sağanak yağışlara bırakacak ve haftasonuna doğru sıcaklık değerleri artacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU KAR BİTTİ Mİ?

İstanbul için meteoroloji yeni açıklama yayımladı. İstanbul'u esir alan kar yağışı bugünden itibaren etkisini kaybediyor ve yağışlar başlıyor. Haftasonuna doğru ise sıcaklıklar artıyor.

İstanbul'da son günlerde etkili olan ektrem soğuklar yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Kar yağışı öğleden sonra etkisini tamamen kaybedecek.

BU İİLERDE KAR YAĞIŞI BİTMEDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına şeklinde (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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