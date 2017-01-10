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Yaşlı yakınına bakanların maaşları bin liraya çıktı!

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Yaşlı olduğu için bakıma muhtaç olan akrabalarına bakanlara, 924 TL olan bu aylık yeni yılla birlikte 1000 liraya çıktı.
Yaşlı yakınına bakanların maaşları bin liraya çıktı!
Yaşlı yakınına bakanların maaşları bin liraya çıktı! Yaşlı yakınına bakanların maaşları bin liraya çıktı! Yaşlı yakınına bakanların maaşları bin liraya çıktı!

Engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. Bu ödeme  aylık 924 lira civarında. Yeni yılla birlikte bu aylıklara yüzde 8 zam geldi. Böylece aylık 1000 liraya yükseldi. Şu ana kadar 500 bin kişinin yararlandığı uygulama kapsamında 4 milyar liraya yakın ödeme yapıldı. Ancak çoğu kişi bu uygulamadan habersiz.

Evde bakım aylığı alınabilmesi için bakılacak kişiye tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak gerekiyor. Maaş için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Raporun ‘ağır engelli’ bölümüne ‘evet’ yazılmış olması da isteniyor. Evde bakım aylığı alınabilmesi için engelli ve kendisiyle aynı çatı altında yaşayanların kişi başına düşen gelirinin 606.95 liradan az olması şart. Bu aylık, bakıma muhtaç kişiye değil bakımı yapan kişiye ödeniyor.

SGK, evde bakım aylığı alan 500 bin kişinin düşük sigorta primiyle emekli olmasını sağlayacak bir çalışma da yapıyor. Düzenlemenin 2017’de çıkması bekleniyor. Evde bakım aylığını bakıma muhtaç kişinin eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası gibi birinci derece yakınları da alabiliyor. İstenen şartları yerine getirenler en fazla iki farklı engelliye bakabilir.

İstenen şartları yerine getirenler en fazla iki farklı engelliye bakabilir. Her engelli ayrı ayrı bakım ücreti alır. Ancak aynı hanede bakıma muhtaç daha fazla engellinin bulunması ve onlar için de bakım ücreti alabilmek için ayrı bir bakıcının daha olması gerekiyor. Engelli çalışıyor ve işe gidiş gelişte bakıcısı yardım ediyorsa yukarıda saydığımız şartlar uygunsa bakım parası alabilir.

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