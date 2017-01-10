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Altaylı'dan Dursun Özbek'e sert gönderme

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Altaylı'dan Dursun Özbek'e sert gönderme
Fatih Altaylı bugünkü yazısında; "Çinliler, Dursun Özbek'i transfer edecek kadar salak değil" dedi.
Altaylı'dan Dursun Özbek'e sert gönderme Altaylı'dan Dursun Özbek'e sert gönderme Altaylı'dan Dursun Özbek'e sert gönderme

 

Galatasaraylı eski yönetici ve köşe yazarı Fatih Altaylı, Habertürk gazetesindeki bugünkü yazısında Dursun Özbek ve Levent Nazifoğlu hakkında sert ifadeler kullandı.

"ÇİNLİLER SALAK DEĞİL Kİ"

Altaylı; "G.Saray yöneticisi Nazifoğlu’nun durduk yerde “Riekerink’i uzun vadeli düşünmüyoruz. Mayıs’a kadar burada” anlamına gelen açıklaması bu dedikoduları güçlendirmiyor mu?" sorusuna şu cevabı verdi; "Böyle bir açıklamayı yapmak için Nazifoğlu olmak gerek. Böyle bir şey söylenir mi, söylemeye gerek var mı? Gevezelik, zevzeklik tehlikeli şeylerdir. İlle konuşacağım, ille gazetelerde fotoğrafım çıkacak diye konuşursan böyle olur. Böyle bir durumda Riekerink’i nasıl motive edeceksin, takımdaki oyuncuları Riekerink’e nasıl saygı duyduracaksın. Saçmalık. Tam bu yönetime yakışacak bir durum. Çin takımları Galatasaray’ın her şeyine talip oluyorken acaba bir Çin takımı da Başkan Özbek ve hık deyicisi Nazifoğlu’nu transfer etse de şu Galatasaray’ı kurtarsa diyorum ama Çinliler salak değil ki!"

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