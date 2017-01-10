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Erdoğan'a hastanede suikast 6 yıl sonra iddianamede

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2012’de ameliyat masasındayken hayata geçirilmek istenen FETÖ suikastı 6 yıl sonra ilk kez savcılığın soruşturma dosyasına girdi.
Erdoğan'a hastanede suikast 6 yıl sonra iddianamede
Erdoğan'a hastanede suikast 6 yıl sonra iddianamede Erdoğan'a hastanede suikast 6 yıl sonra iddianamede Erdoğan'a hastanede suikast 6 yıl sonra iddianamede

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2012'de ameliyat masasına yatarken terör örgütü FETÖ tarafından kendisine yönelik suikast planladı ancak terör örgütü hain planından netice alamadı. İşte bu plan 6 yıl sonra ilk kez soruşturma dosyasına girdi. İstanbul Başsavcılığı tarafından Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın tutuklandığı darbenin medya ayağına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

HAİN PLANI KUTLADILAR MI?

Daha önce dinlenen gizli tanık 'Söğüt' ifadesinde "Erdoğan ameliyat olmadan bir hafta önceydi. Alaaddin Kaya misafirleriyle Ekonomi gazetesindeki odasındaydı. Kendi aralarında konuşurlarken Kaya, 'Bu sefer bu hastanede bu iş kesinlikle tamam' diyerek ellerini birbirine vurdu ve işin bittiği anlamında işaret yaptı. Karşısındaki kişi de 'inşallah azizim' diyerek gülüştüler" şeklinde ifade vermişti. FETÖ'nün darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da tutuklu bulunan Kaya'ya bu ifade soruldu.

HER FETÖ ŞÜPHELİSİ GİBİ O DA İNKAR ETTİ

Kaya ise "Böyle bir söyleminin olmadığını Erdoğan'a ameliyat esnasında suikast yapılma ihtimalinin medyadan öğrendiğini ifade etti.

15 GÜNDE BİR GÖRÜŞMÜŞLER

Alaaddin Kaya'nın gazetenin sahibi Arslan, Ahmet Altan ve Mehmet Baransu ile 15 günde bir görüştüklerini söyleyen gizli tanık, "Kaya'nın Arslan'ı arayıp bir haber göndereceğini ve bunu birinci sayfadan gösterişli bir şekilde yayımlamasını istediğine şahit oldum" dedi.

GAZETENİN ÇİZGİSİ DEĞİŞTİ

Savcılığı konuşan gizli tanık Söğüt, Taraf'ın 2009 yılında ekonomik sıkıntıya girmesinden sonra örgüte ait matbaa firmasının gazeteye satıldığını, bu tarihten sonra gazetenin çizgisinin değiştiğine dikkat çekmişti.

Akşam

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