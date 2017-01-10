Salih Müslim: ABD bize silah veriyor

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayınlayarak PYD/PKK'ya silah verdiği iddialarının yalan olduğunu(!) belirtip, "PYD/YPG'ye PKK'ya silah vermiyoruz, nokta" demişti.
"ABD ASKERİ YARDIMLARDA BULUNUYOR"
Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan terör örgütü PYD'nin ele başı Salih Müslim, ABD'den yapılan bu açıklamayı yalanlar nitelikte sözler sarf etti.
Müslim,"ABD ile ilişkilerimiz iyi bir şekilde gidiyor. Demokratik Suriye Güçleri yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre ABD, Demokratik Suriye Güçlerine askeri yardımlarda bulunuyor. ABD ile Demokratik Suriye Güçleri arasında da iyi ilişkiler bulunuyor" ifadelerini kullandı.
AMERİKA PYD İLE DSG ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURUYOR
PKK terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde PYD adıyla faaliyet gösteriyor. Sözde siyasal bir oluşum gibi gösterilen PYD'nin silahlı kanadı ise YPG.
Bu örgütlerin ABD ile bağlantısını kuran örgüt ise içinde bazı Arap grupların da yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG).
- PKK'ya şafak baskını!Nihat Hatipoğlu'ndan o manşetlere uyarıEngin Altay: İç savaş kaçınılmazGüvenlik uzmanlarından Sincar uyarısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarıYumurtalar bile DONDU!Halk otobüsünde tecavüz haberinde flaş şüpheErdoğan'a hastanede suikast 6 yıl sonra iddianamedeDAEŞ'in yerini alacak örgütü kurmaya başladılarCHP eyleminde ilginç diyalog! Biz çöplük müyüz?
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
İmsak 06:50 Güneş 08:22 Öğle 13:19 İkindi 15:40 Akşam 18:02 Yatsı 19:28
- 9°C Adana
- 4°C Adıyaman
- -3°C Afyon
- 7°C Ağrı
- -5°C Amasya
- -7°C Ankara
- 3°C Antalya
- 5°C Artvin
- 3°C Aydın
- -1°C Balıkesir
- BIST: 77.265 -0.17
- Altın: 143,455 1.68
- Dolar: 3,7690 1.49
- Euro: 3,9920 1.65
Salih Müslim: ABD bize silah veriyor
Ankara'daki ABD Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayınlayarak PYD/PKK'ya silah verdiği iddialarının yalan olduğunu(!) belirtip, "PYD/YPG'ye PKK'ya silah vermiyoruz, nokta" demişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Nihat Hatipoğlu'ndan o manşetlere uyarı
- TÜBİTAK desteğiyle keçiler için Tekebank kuruluyor
- Bu kadına dikkat! 20 kocası var
- Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı!
- Mahsun'un Vezir Parmağı filmine tepki yağdı
- Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi
- Ünlü oyuncu çileden çıktı! Taksicinin üstüne yürüdü
- Ece Erken zehirlendi
- Şeyhzade Ahmet Efendi dualarla anılacak
- Ankara'da toplu taşımaya zam geldi!
- Fotoğrafı görünce şaştı kaldı!
- Gezici Levent gizli kapaklı boşandı
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.