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Bozdağ: Atatürk dönemine dönüyoruz

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Bozdağ: Atatürk dönemine dönüyoruz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de anayasa değişikliği görüşmelerinde hükümet adına konuştu.
Bozdağ: Atatürk dönemine dönüyoruz Bozdağ: Atatürk dönemine dönüyoruz Bozdağ: Atatürk dönemine dönüyoruz

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
 
'OHAL zamanında Anayasa değişikliği doğru değildir' demek mantık dışıdır. Bu teklif rejim değil, hükümet değişikliği sistemidir
 
Bu teklifte parlamento kaldırılmıyor. Cumhurbaşkanı'na karşı korunaksız olan parlamentoyu daha korunaklı hale getiren bir düzenleme söz konusu. Anayasanın ilk 4 maddesinde doğrudan ya da dolaylı yoldan bir değişiklik yoktur. Bu yüzden rejim değişikliği diyemezsiniz.
 

“Atatürk'ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz”

 
Parlamentonun HSYK'ya üye seçmesi hukuku güçlendirir. Yasama yokmuş gibi konuşuluyor ancak yasama güçlendirilmektedir.
 
Cumhurbaşkanı'nın bütün eylemlerine karşı yargı denetimi açılmaktadır. Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir. Biz Atatürk dönemine geri dönüyoruz, siz Atatürk'ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz.

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