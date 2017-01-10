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Sürgünde doğan ilk Osmanlı böyle uğurlandı

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Sürgünde doğan ilk Osmanlı böyle uğurlandı
ABD'de vefat eden Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu Osman Bayezid Osmanoğlu'nun cenazesi, New York kentinde toprağa verildi.
Sürgünde doğan ilk Osmanlı böyle uğurlandı Sürgünde doğan ilk Osmanlı böyle uğurlandı Sürgünde doğan ilk Osmanlı böyle uğurlandı

ABD'de 93 yaşında vefat eden Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan ABDülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44'üncü reisi Osman Bayezid Osmanoğlu'nun cenazesi, New York kentinde toprağa verildi.

Osmanoğlu'nun cenazesi ilk olarak Brooklyn'deki Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi.

Camideki cenaze namazına, 2009 yılının eylül ayında İstanbul'da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi'nin eşi Zeynep Osman ile bazı aile üyeleri, çalıştığı kütüphaneden çalışma arkadaşları ve Türk toplumunun üyeleri katıldı.

Zeynep Osman, törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son derece mütevazı ve efendi bir kişiyi kaybettiğimiz için son derece üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

ŞEHZADE OLDUĞUNU YAKINLARI DIŞINDA KİMSE BİLMİYORDU

Eşi Osman Ertuğrul Efendi'nin ölümünün ardından Osmanoğlu'nun aile reisi olduğunu hatırlatan Zeynep Osman, onun sade bir hayat yaşadığını, şehzade olduğunu yakın çevresi dışındakilerin bilmediğini ifade etti.

Arkadaşları arasında "Mr. Bey" olarak anılan Osmanoğlu'nun uzun yıllar New York kütüphanesinde çalıştığını, emekliye ayrıldıktan sonra da sağlığı bozuluncaya kadar kütüphanede gönüllü olarak hizmet verdiğini aktaran Zeynep Osman, ailenin yeni reisinin Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Dündar Efendi olacağını dile getirdi.

"GÜLER YÜZÜYLE TANINIYORDU"

Osmanlı hanedan üyelerinden Necla Shawki ise Osman Bayezid Osmanoğlu'nun, annesinin kuzeni olduğunu söyledi.

Osmanoğlu'nun tanıdığı "en cömert, dürüst ve nüktedan" kişilerden biri olduğunu anlatan Shawki, tüm ailesi ve arkadaşlarının onu çok özleyeceğini belirtti.

Shawki, şunları kaydetti:

"New York'a ne zaman aileden birisi gelse Bayezid Amca beni arar, 'Necla falancayı biliyor musun?' diye sorardı. Ben de her defasında 'hayır' cevabını verince, 'O zaman buraya gel ve aileni tanı.' derdi. Bunu unutamam. Bayezid Amca dünyanın birçok köşesindeki aile üyelerini tanır, onları New York'a geldiklerinde ağırlardı." diye konuştu.

New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da New York'taki Türk toplumunun Osmanoğlu'nu cenazesinde yalnız bırakmadığını vurguladı.

Osmanoğlu'nun entelektüel kişiliği ve güler yüzüyle tanındığını bildiren Yalçın, "Kendisini son olarak geçen hafta hastanede ziyaret ettiğimizde neşesinden hiçbir şey kaybetmemişti. Biz onu hep neşeli kişiliğiyle hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Başkonsolosluk olarak cenaze işlemleriyle yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

LONG İSLAND'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazını kıldıran imam İbrahim Yavaş, Osmanlı ailesinin İslam toplumuna yaptığı katkılardan bahsederek, "Bu ailenin hem acısını paylaşıyor hem de bu aileye duyduğumuz minnettarlık hisleriyle burada son görevimizi yerine getiriyoruz." dedi.

Osmanoğlu'nun cenazesi, namazın ardından dualar eşliğinde Long Island'da bulunan Washington Memorial Park Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Hanedanın en yaşlı üyesi olan Osman Bayezid Osmanoğlu, Osmanlı hanedanının sürgün sırasında yurt dışında doğan ilk çocuğu olarak 1924 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Daha sonra annesi ve ağabeyiyle New York'a göç eden Osmanoğlu, ABD'de 45 yıl kütüphanelerde 15 dilde Kitap çevirisi yaparak geçimini sağladıktan sonra 1997'de emekliye ayrıldı.

Osmanlı hanedanının erkek üyelerine ülkeye dönüş yasağı 1974'te kalkmasına rağmen Türkiye'yi ilk kez annesinin ısrarıyla 1985'te ziyaret eden Osmanoğlu, sonrasında her yıl düzenli olarak Türkiye'ye geldiğini ancak yerleşmeyi hiç düşünmediğini ifade etmişti. Osmanoğlu, 2009 yılının eylül ayında İstanbul'da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi'nin yerine hanedan reisi olmuştu.

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