Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kaymakamlarla bir araya geldi "Yaşadığımız dönem rutin bir dönem değildir, olağanüstüdür. Bugün Türkiye yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi vermektedir" diyen Erdoğan, terörle mücadelenin yeterli olmadığını vurgulayarak "Teröre odaklanıp, ekonomiyi ihmal edersek terörün önünü açmış oluruz. Yatırımlarımızı yürütürken güvenlikten ödün verirsek ikisini birden kaybederiz." dedi.



İşte o konuşmadan satır başları:



"Başarılı olan arkadaşlarımızı takdir ederken aynı çabayı göstermeyenleri ayıklamak zorundayız.Unutmayınız ki yeni Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa ediyoruz. Şu kritik dönemde idarecilerimizin basireti ve çabası belirleyici öneme sahiptir. İnşallah bu süreci hep birlikte alnımızın akıyla yönetecek ve ülkemizin önünü hep birlikte açacağız. Buna iman etmemiz lazım.



GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ İÇİN SALDIRIYORLAR



Türkiye içeride ve dışarıda çok büyük bir saldırı altında. Bu saldırı zayıf bir ülke olduğumuzdan olmuyor, güçlü bir ülke olduğumuz için saldırıyorlar. Bugün ülkemiz sınırları içinde 3 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklıyı misafir ediyoruz. Elbette sıkıntılar yaşanıyor. Ama bunlar üstesinden gelinemeyecek konular değildir. İçişleri Bakanlığı bu insanlara vatandaşlık vermek için çalışmalar yürütüyor. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenliğe kadar pek çok çalışmalar olduğunu biliyorum. Asıl çözümün Suriye ve Irak'a yeniden güvene, istikrara, huzura kavuşması gayet açıktır. Bölgedeki gelişmelere doğrudan veya dolaylı etkisi olan ülkelerin önemli bölümün Suriye ve Irak halkını esenliğe kavuşturmak diye bir dertleri olmadığı ortaya çıkmıştır.



KENDİ TOPRAKLARIMIZDA REFAHI TEMİN EDEMEZSEK...



Düne kadar DEAŞ'la mücadeleyi ilk sıraya koyan ülkelerin bugün neredeyse DEAŞ'ı himaye altına alacak duruma geldiğini görüyoruz. Türkiye tüm bu kaos içerisinde hem kendisi hem de kardeşleri için en iyisini yapmaya çabalıyor. Uluslararası alanda ve sınırlarımız dışında verdiğimiz mücadelenin başarısının birinci şartı ülkemizin içinde huzuru, güveni ve refahı sağlamaktır. Terör örgütlerini adeta vardiya usülü ülkemizde eylem yapmaya teşvik edenler bunların olmamasını istiyor. Eğer biz kendi topraklarımızda refahı temin edemezsek dışarıda lafımızın bir anlamı kalmaz. 2013 yılından beri yaşadığımız sıkıntılar, bizi içeride sıkıştırıp dışarıda etkisiz hale getirmek için yapılıyor.

İSİMLERİ FARKLI HARFLERDEN OLUŞSA DA HEPSİ BİRDİR

Milletimiz ülkesine sahip çıktıkça, karşımızdakiler ahlaksızlık çıtasını yükseltiyor. 15 Temmiz darbe girişimi başta olmak üzere bu uğurda ellerindeki tüm malzemeyi kullandılar, kullanıyorlar. Türkiye'nin karşısında isimleri farklı harflerden oluşuyor ve söylemleri farklı görünüyor olsa da aynı örgüt var. Biz bunların topuna birden terör örgütü diyoruz. Mensuplarına da terörist diyoruz. Maruz kaldığımız saldırılar gösteriyor ki, bölücü örgütte, DEAŞ, FETÖ, DHKPC arasında bizim açımızdan herhangi bir fark yoktur. Hepsi de devletimizin milletimizin düşmanıdır.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ

15 Temmuz'u saymıyorum. Daha mültecilere gösterilen insanlık dışı davranışları saymıyorum. Çocukların, kadınların, yaşlıların katledildiği saldırılar karşısındaki duyarsızlığı saymıyorum. Dünyada pek çok ülkenin gösterdiği bu ikiyüzlü tavırdan üzüntü duyuyorum. Ama bu durum aynı zamanda bize kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini de gösteriyor. Yaşadıklarımız bize şu gerçeği açıkça izhar ediyor; Türkiye terörle mücadelesini ve bölgesinde yürüttüğü operasyonları tek başına, kendi imkanlarıyla ve kendi evlatlarıyla yürütmek mecburiyetinde.

YENİ BİR İSTİKLAL VE İSTİKBAL MÜCADELESİ

Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız. Ülke olarak güçlü olmalıyız. Hükümet olarak güçlü olmalıyız. Asker, polis, istihbarat, savunma sanayimiz, hariciyemizle güçlü olmalıyız. En başta Mülkiye teşkilatımızla güçlü olmalıyız. Sizlerin normal zamanlardaki görevleri rutin kavramı içinde ifade edilebilir, yaşadığımız dönem rutin dönem değildir, olağanüstü bir dönemdir. Bugün Türkiye yeni bir İstiklal ve istikbal mücadelesi vermektedir. Öyleyse çalışmalarınızı da bu olağanüstü hale mütenasip bir şekilde yürütmek durumundayız. Hiçbir terör örgütüne karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğiz.

MUHTARLARI İHMAL ETMEYİN

Emriniz altındaki muhtarlarla çok iyi diyalog kurunuz. Muhtarları asla ihmal etmeyiniz. Muhtarlar sizin için adeta uç beyidir. Onlar kendi bölgelerini sokak sokak bilir. Güvenlik güçlerimizin teröristleri yakalamak konusundaki çabaları çok iyi biliyorum. Aradan kaçan bir tane terörist bile amacına ulaştığında bunun çok acı sonuçları ortaya çıkıyor. Bunun için siz mülki idare amirlerimizin meseleye çok daha sıkı sarılması, takip etmesi gerekiyor. Gerek FETÖ ve diğerlerine dikkatli olmalıyız.

REHAVETE KAPILMA HAKKIMIZ YOK

Terör eylemleri ancak çok sayıda kişinin organize hareket etmesiyle neticeye ulaşabilir. Dolayısıyla örgütleri gerçek anlamda etkisiz hale getirmenin yolu, topyekün macadeleden geçiyor. Görev yaptığınız yerlerde terör örgütleri taban buluyorsa, silahını size ve masuma doğrultması kaçınılmazdır. Bu bakımdan işimizi savsaklama, rehavete kapılma hakkımız olmadığını çok iyi bilmeniz lazım. Gerek FETÖ gerekse bölücü örgütlerin devlete sızmış elemanlarına karşı çok dikkatli olmalıyız.

ÖDÜN VERİRSEK İKİSİNİ BİRDEN KAYBEDERİZ

Teröre odaklanıp, ekonomiyi ihmal edersek terörün önünü açmış oluruz. Yatırımlarımızı yürütürken güvenlikten ödün verirsek ikisini birden kaybederiz. Bu kolay bir süreç değildir. 2008 küresel finans krizinde, mülteci sorununda, terör olaylarında Avrupa ülkelerinin nasıl savrulduklarını hep birlikte gördük. Türkiye ise her şeye rağmen kendi yolunda yürümeye devam etti.



KAYMAKAMLARA ÇAĞRI



Milli seferberlik çağrımın en baştaki muhatapları sizlersinzi. Milli seferberliğin en önemli uygulayıcıları olarak alandasınız.Yeri geldiği zaman icabında kömür ihtiyacı olan var. Sizler şoförün yanına oturmalısınız. Onunla birlikte kömür ihtiyacı olanlar adeta kamyonla, kamyonetle kömürü bizzat kendiniz getirip teslim etmelisiniz. Gıda ihtiyacı olanların o ihtiyacını bizzat teslim etmelisiniz. Bununla adeta sizler Hz. Ömer misali o kapıları çalıp, işte kaymakam filanca geldi, sizlerin duydum ki kömür ihtiyacınız var, kömürünüzü getirdim. Duydum ki çocukların giyecek ihtiyacı var, giysi getirdim, gıda getirdim demelisiniz.

TAYYİP ERDOĞAN'IN GÖZÜ, KULAĞI, AYAĞI SİZSİNİZ

Türkiye'de işte bu idareci profilini ortaya koymalısınız siz değerli kardeşlerim. Özellikle vatandaşlarımızın kendilerini sahipsiz hissetmemeleri çok önemlidir. Tayyip Erdoğan için el, göz, kulak, ayak sizsiniz. Başbakanımız için sizsiniz. Bakanımız için sizsiniz. Siz varsanız bizim ayağımız, gözümüz var. Siz yoksanız orada biz olmayız. 80 milyonluk, yurtdışındakileri de sayarsak 83 milyonluk bir Türkiye'yiz artık.Eğer biz insanımıza sahip çıkarsak onlar terör mücadelesinde, 15 Temmuz'da bizim yanımızda yer alacaklardır. Şayet insanı küstürürsek diğer mücadelelerimizi kazanamayız. Sizin bir eksiğiniz neyse bunları anında Bakanlığımıza bildirmelisiniz. Anında gideririz. Bu ülkede yok yoktur. 14 yıl önce belki vardı ama şimdi böyle bir sıkıntı yoktur. Evelallah bu sorunların hepsini çözeriz, yeter ki iletişimi iyi kuralım. Şehit ve gazi yakınlarımıza özel önem vermeliyiz. Bu vatandaşlarımızdan birinin bile gönlünün kırılmasına rıza gösteremem. Bunu sizden Allah için istiyorum.Kollarını sıvayıp işin içine giren her idareci benim yol arkadaşımdır, bu kadar açık söylüyorum. Niyet hayr, akıbet hayr derler. Siz hayırlı bir niyetle çıkarsanız, kendinize destek olacak çok kişi ve kurum bulursunuz. Hiç endişe etmeyin. Bu düşüncelerle çalışmalarımızda başarılar diliyorum, sizlere sevgilerini, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."