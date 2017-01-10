CHP eyleminde ilginç diyalog! Biz çöplük müyüz?

Dün Anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler başladı. Buna karşı olanlar Meclis önünde olay çıkardı. Bu sırada ilginç bir diyalog yaşandı.

Başkanlık sistemini getiren Anayasa değişikliği teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Meclis önünde sıkı önlemler alındı. Meclis'e giden tüm yollar kapatıldı. Teklifi protesto etmek için TBMM Dikmen Kapısı önünde CHP'li bir grup toplandı.

"SÜPÜRÜN BUNLARI" TALİMATI

Grup için bir çevik kuvvet amirinin "Süpürün bunları" diye emir vermesi, provokasyon için tetikte bekleyen CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

"BİZ ÇÖPLÜK MÜYÜZ"

Aralarında Ankara Barosu üyesi avukatların da olduğu grup, polis amirine tepki göstererek, "Ne biçim bir emir bu, 'Süpürün bunları' demek? Biz çöplük müyüz, neye süpürüyorsunuz? " dedi.