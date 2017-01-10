10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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Nihat Hatipoğlu'ndan o manşetlere uyarı

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Nihat Hatipoğlu'ndan o manşetlere uyarı
Cuma gününden bu yana gazete manşetlerinde yer alan "Beyaz Felaket" “Kara Kış”, “Kar Esareti”, “Kar Çilesi” gibi başlıklara Sabah gazetesi yazarı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu tepki gösterdi.
Nihat Hatipoğlu'ndan o manşetlere uyarı Nihat Hatipoğlu'ndan o manşetlere uyarı Nihat Hatipoğlu'ndan o manşetlere uyarı

Sabah gazetelerin manşetlerini dehşetle okuduğunu ifade eden Hatipoğlu şöyle devam etti;

Felaket tellalığı yapıyorlar. Eskiden kışın insanlar yağmur duasına çıkarlardı, kar beklerlerdi. Yüce Allah yıllardır görünmeyen kar gönderiyor, buna bile felaket diyecek kadar nimete isyan ediyoruz, nankörlük ediyoruz.

'BEYAZ FELAKET' DEMEK NANKÖRLÜKTÜR

Felaket tellalığı yapanlara soruyorum? Allah korusun deprem mi oldu? Binlerce insan hayatını mı kaybetti? Mevsiminde yağan kar ve yağmur ancak bir rahmet ve nimettir. Buna beyaz felaket demek nankörlüktür.

Bugün yağmur ve kar yağmasaydı kara kara düşünecek, yazın ne yapacağız diye endişe yaşayacaktık. Yağmur duasına mı çıkalım diye konuşacaktık. Allah bizi cezalandırıyor mu diyecektik. Felaket habercileri bu saygısızlıktan, Allah'a nankörlük ettirecek yorumlardan vazgeçmeliler. Yağmurun ve karın hesabını siz mi Allah mı yapıyor.

BU NİMETİ NASIL FIRSATA DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ BUNU DÜŞÜNMEK LAZIM

Önemli olan bu gibi hallerde fazla karı nasıl değerlendireceğiz diye konuşup, bu nimeti nasıl fırsata dönüştürebiliriz diye düşünmektir.

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