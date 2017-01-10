10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:19İkindi 15:40Akşam 18:02Yatsı 19:28
    • 9°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • -5°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 3°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 77.265 -0.17
  • Altın: 143,455 1.68
  • Dolar: 3,7690 1.49
  • Euro: 3,9920 1.65

Engin Altay: İç savaş kaçınılmaz

»
Engin Altay: İç savaş kaçınılmaz
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde söyledikleri AK Parti'nin tepkisini çekti.
Engin Altay: İç savaş kaçınılmaz Engin Altay: İç savaş kaçınılmaz Engin Altay: İç savaş kaçınılmaz

 

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, başkanlık tartışmasında ülkenin kan gölüne döndüğünü savunarak, "Parti devleti inşa ederseniz o ülkede iç savaş kaçınılmazdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, parti grubu adına yaptığı konuşmaya, sataşma gerekçesiyle yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Getirin Amerikan tipi başkanlık sistemini tartışalım" dediğini anımsatan Altay, ABD'de Meclisin başkandan bir adım önde yer aldığını, milletvekili ve senatörlerin güçlü, yargının bağımsız ve güçlü olduğunu söyledi. 

"NE OLACAĞINI TASAVVUR EDEMİYORUM"

Başbakan Yıldırım'ın mühendis olduğunu dile getiren Altay, "Sigortasız tesisat, hakemsiz maç olur mu?  Parti devleti inşa ederseniz o ülkede iç savaş kaçınılmazdır. Başkanlık sistemi tartışmaları başladı, dolar hedefinizin 2,5 katı yükseldi. Allah esirgesin, bu başkanlık fiilen gerçekleşse ekonomide yaşanan iç krizi düşünemiyorum. Başkanlık tartışması başladı, Türkiye kan gölüne döndü, başkanlık sistemi geldiğinde ne olacağını tasavvur edemiyorum." dedi.

AK PARTİ'DEN CEVAP

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da sataşma gerekçesiyle söz alarak, CHP'nin başkanlık denildiğinde tüylerinin diken diken olduğunu ifade etti. Bostancı, 140 yıllık parlamenter gelenekten bahsedildiğini, bunun 40 yılının sarayın parlamentosu olduğunu belirterek, Abdülhamit ve sonrası parlamentonun nasıl gelenek olduğunu sordu.

Bunun sistem değişikliği olduğunu belirten Bostancı, Meclis takdir ederse millete gidileceğini ve milletin karar vereceğini söyledi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PKK'ya şafak baskını!PKK'ya şafak baskını!Bolu'da TEM ve PÖH ekipileri tarafından PKK yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Engin Altay: İç savaş kaçınılmazEngin Altay: İç savaş kaçınılmazCHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde söyledikleri AK Parti'nin tepkisini çekti.
Güvenlik uzmanlarından Sincar uyarısıGüvenlik uzmanlarından Sincar uyarısıGüvenlik uzmanları, iki yıldır Sincar'ı terk etmeyen terör örgütü PKK'nın o bölgede Türkiye için tehdit oluşturduğunu vurguladı.
Yumurtalar bile DONDU!Yumurtalar bile DONDU!Yumurtalar bile DONDU!
Halk otobüsünde tecavüz haberinde flaş şüpheHalk otobüsünde tecavüz haberinde flaş şüpheMeslektaşlarına sarkıntılıktan sabıkalı Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz’ın “halk otobüsünde tecavüz” haberinde olay çarpıtıldı mı? Hürriyet yeni bir operasyon mu peşinde? Sevgili oldukları şüphesiyle şoför ve kadının telefon kayıtları incelenecek!
Erdoğan'a hastanede suikast 6 yıl sonra iddianamedeErdoğan'a hastanede suikast 6 yıl sonra iddianamedeCumhurbaşkanı Erdoğan’a 2012’de ameliyat masasındayken hayata geçirilmek istenen FETÖ suikastı 6 yıl sonra ilk kez savcılığın soruşturma dosyasına girdi.
  • CHP eyleminde ilginç diyalog! Biz çöplük müyüz?10 Ocak 2017 Salı 12:47
  • Sürgünde doğan ilk Osmanlı böyle uğurlandı10 Ocak 2017 Salı 12:39
  • Arslan'dan İngiliz bayraklı mont açıklaması10 Ocak 2017 Salı 12:03
  • Kendisiyle evlenmeyen adamı kalbinden bıçakladı!10 Ocak 2017 Salı 12:01
  • Altaylı'dan Dursun Özbek'e sert gönderme10 Ocak 2017 Salı 11:20
  • İstanbul'da hava durumu kar ne zaman kesilecek?10 Ocak 2017 Salı 10:59
  • İşte Mevlüt Mert Altıntaş’ın görev listesi10 Ocak 2017 Salı 09:55
  • İşte kahraman askerlerin ağzından El Bab'da yaşananlar10 Ocak 2017 Salı 09:33
  • Uzmanlar: Reina'daki ABD’li ajan!10 Ocak 2017 Salı 09:30
  • THY'den flaş sefer açıklaması10 Ocak 2017 Salı 09:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri