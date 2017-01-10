Engin Altay: İç savaş kaçınılmaz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, başkanlık tartışmasında ülkenin kan gölüne döndüğünü savunarak, "Parti devleti inşa ederseniz o ülkede iç savaş kaçınılmazdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, parti grubu adına yaptığı konuşmaya, sataşma gerekçesiyle yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Getirin Amerikan tipi başkanlık sistemini tartışalım" dediğini anımsatan Altay, ABD'de Meclisin başkandan bir adım önde yer aldığını, milletvekili ve senatörlerin güçlü, yargının bağımsız ve güçlü olduğunu söyledi.

"NE OLACAĞINI TASAVVUR EDEMİYORUM"

Başbakan Yıldırım'ın mühendis olduğunu dile getiren Altay, "Sigortasız tesisat, hakemsiz maç olur mu? Parti devleti inşa ederseniz o ülkede iç savaş kaçınılmazdır. Başkanlık sistemi tartışmaları başladı, dolar hedefinizin 2,5 katı yükseldi. Allah esirgesin, bu başkanlık fiilen gerçekleşse ekonomide yaşanan iç krizi düşünemiyorum. Başkanlık tartışması başladı, Türkiye kan gölüne döndü, başkanlık sistemi geldiğinde ne olacağını tasavvur edemiyorum." dedi.

AK PARTİ'DEN CEVAP

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da sataşma gerekçesiyle söz alarak, CHP'nin başkanlık denildiğinde tüylerinin diken diken olduğunu ifade etti. Bostancı, 140 yıllık parlamenter gelenekten bahsedildiğini, bunun 40 yılının sarayın parlamentosu olduğunu belirterek, Abdülhamit ve sonrası parlamentonun nasıl gelenek olduğunu sordu.

Bunun sistem değişikliği olduğunu belirten Bostancı, Meclis takdir ederse millete gidileceğini ve milletin karar vereceğini söyledi.