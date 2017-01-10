Cenaze namazı kılanların üzerine çatı çöktü: Yaralılar var

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Yaralılar var.

Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken açılır kapanır çatı çöktü. Kar altında kalan insanlar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

İstanbul'da başta şehit cenazeleri olmak üzere çok sayıda cenaze töreninin yapıldığı Ataköy 5. Kısım Camii, Türkiye'nin en büyük pergola sistemine sahipti. Çöken tentenin vatandaşların karlı ve yağmurlu havada sıkıntı çekmemeleri için yaptırılan uzaktan kumandalı, motorlu dev tente olduğu öğrenildi.

Türkiye’nin en büyük açılır-kapanır uzaktan kumandalı pergola sisteminin bulunduğu Ataköy 5. Kısım Camii’nde o çatı çöktü.



