10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!

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Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!
Merkez Bankası kurlardaki hareketlilik ile ilgili açıklama yaptı.
Merkez Bankası'ndan dolara müdahale! Merkez Bankası'ndan dolara müdahale! Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!

Döviz kurlarında yaşanan sert yükselişin ardından Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Piyasalardaki gelişmeler yakindan izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecek" denildi.

Açıklama sonrası dolar 3.7549 TL seviyesine kadar indi. 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD doları ilave likidite sağlanmış olacaktır.

Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecektir" denildi.

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