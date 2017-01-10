Başbakan Yıldırım konuşuyor

İşte o konuşmadan satır başları:



2013'e doğru milli değerler ve küresel hedefler başlığıyla düzenlenen bu konferansın hayırlı, uğurlu olmasını, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevlam'dan niyaz ediyorum. 2016 geride kaldı. 2016 kolay bir yıl olmadı. Türkiye için genel olarak, dünya için de ciddi sıkıntıların yaşandığı, bölgesel sorunların, ekonomik krizin devam ettiği bir yıl olarak kayıtlara geçti. Ancak şüphesiz bunlar arasında mensubu olduğumuz ve sizlerin yurtdışında gururla temsil ettiğiniz, ülkemiz için en büyük bıraktığı iz 15 Temmuz darbe girişimi. Bu girişim 2016 yılına damgasını vuran en önemli yaşadığımız olaydır. 15 Temmuz gecesi milletimiz demokrasi tarihimize, kendisine yöneltilen en büyük ihanetle karşı karşıya kaldı. Aslında bu darbe girişimleri ülkemiz yakın tarihi bakımından çok da yabancı olmadığımız bir şeydi.

15 TEMMUZ'UN BİR FARKI VAR...

1961'den 15 Temmuz'a kadar 6 darbe görmüş bir ülkeden bahsediyoruz. Ama 15 Temmuz'un bir farkı var. İlk defa Türkiye'de silahlı asker kılığına girmiş FETÖ mensupları bu ülkenin tank, top, tüfek, uçak, helikopterini gaspederek milletin üzerine ateş açmışlar ve milletin göğsünü bu silahlara siper etmesiyle alçak emellerine ulaşamamışlardır. Belki de dünyada bunun başka bir örneği yoktur. Silah karşısında sadece bayrak sevgisiyle, vatan sevgisiyle, demokrasi sevgisiyle gögsünü siper eden, liderine, başkomutanına güvenen bir millet bu alçak girişimi akamete uğratmış, darbecilere darbeyi vurmuştur. İşte böyle bir milletin bir ferdi ve vatandaşı olmaktan hepimiz gurur duymalıyız.

AVRUPA'YA PKK ELEŞTİRİSİ

Türk Milleti İkinci İstiklal mücadelesini açık ve net bir şekilde kazanmıştır. Gençlerimizin geleceğiğini alçaklara çiğnetmemiştir. Bu vesile ile ülkemizin bekası için mücadele eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Alçak terör örgütü yenilmesine rağmen algı operasyonu devam ediyor. Yine algı operasyonları Avrupa ağırlıklı olmak üzere devam ediyor. Bugün DEAŞ da, PKK da Avrupa'da terör örgütü olarak tanınıyor. Ama DEAŞ'ın terör propagandasına orada izin veriliyor mu? Katiyen verilmiyor! Ama PKK'nın bayrağını da reklamını da Avrupa'nın her yerinde görüyoruz. Dostumuz, müttefiğimiz olan Avrupa terör örgütleri arasında ayrım yapıyorlar.



GERÇEK ANLAMDA MÜCADELEYİ SADECE TÜRKİYE YAPIYOR



Türkiye bugün tek boyutlu değil birçok boyuta sahip bir mücadeleyi tek başına sürdtürmek mecburiyetindedir. Türkiye bir asimetrik saldırı altındadır. Türkiye bölgenin istikrarı için çok büyük mücadele veriyor. Bizim hedefimiz ve amacımız dış politikada dostlukları arttırmak, düşmanlıkları azaltmak. Bunu yaptığınız zaman hem bölgenin huzurunu, istikrarını, güvenliğini sağlayacağız aynı zamanda bölgesel barışa, küresel barışa anlamlı bir katkı vermiş olacağız. Bunun da ötesinde milyonlarca insanı, günahsız insanın geleceğini kurtarıyoruz. Birçok ülkede terörle özellikle DEAŞ'la mücadelenin lafını yapıyor. Fırat Kalkanı'yla Suriye'de ve Başika'da gerçek anlamda mücadeleyi Türkiye yapıyor.



Avrupa ülkeleri bol bol konuşuyor. Bırakın boş konuşmayı, bir el atın, biraz yük alın. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar.

Ayrıntılar geliyor..