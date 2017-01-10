İstanbul Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabından Çarşamba günü de okulların tatil olduğunu açıkladı.
10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
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İstanbul'a bir gün daha tatil!
İstanbul Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabından Çarşamba günü de okulların tatil olduğunu açıkladı.
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