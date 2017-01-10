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CIA ajanı: Yeni saldırılar olacak

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CIA ajanı: Yeni saldırılar olacak
CIA ajanı David Steele Türkiye'nin yeni saldırılarla karşı karşıya kalacağını söyledi.
CIA ajanı: Yeni saldırılar olacak CIA ajanı: Yeni saldırılar olacak CIA ajanı: Yeni saldırılar olacak

Türkiye’nin NATO’ya karşı çıktığı için cezalandırıldığını anlatan CIA ajanı David Steele yeni saldırıların da olacağını söyledi. ABD’li ajan “Enerji kaybı yaşayacağınız elektronik saldırılar ve ekonomik yaptırımlara uğrayabilirsiniz. Bunlar aktif savaştır” dedi

Türkiye bölgesel güç olmaktan çıkıp dünya çapında aktör olmaya başladı. Bunu hazmedemeyen üst akıl var gücüyle saldırmaya başladı. PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, darbe, patlamalar, suikastlar yetmedi elektrik kesintilerine sebep veren sabotajlar ve dolar üzerinden ekonomik yaptırımlarla Türk milleti sindirilmeye çalışıldı. Türk halkı tüm bu saldırıları tek yürek cevap verirken, Batılılar'ın komplo teorisi diye aşağıladığı bu felaketlere en iyi cevap yıllarca CIA'da ajan olarak çalışan terör uzmanı Robert David Steele'den geldi. Türkiye'nin NATO'ya karşı gelmesi nedeniyle cezalandırıldığını anlatan Steele, ülkemizde saldırıların devam edeceğini anlattı:

"TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Amerika'da, bazı hainlerin ve Neo-Con'ların Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Rus Büyükelçisi'ne düzenlenen suikast de Üçüncü Dünya Savaşı başlatma teşebbüsüdür. Bu saldırılar karşısında Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var. Türkiye ve Rusya, Donald Trump'a bu hainlerle mücadele etmesi için yardım etmelidir. Şimdi Türkiye ve Rusya'nın açık şekilde, "Biz barış istiyoruz ve sizin bu şekilde saldırılar yapıp kaçmanıza izin vermeyeceğiz" demelerinin tam zamanıdır.

"SALDIRI ALTINDASINIZ"

Benim bakış açıma göre Türkiye kesinlikle merkezi bir ülke. Türkiye, Ortadoğu'da yeniden düzen sağlayıcı rolünü aldığı müddetçe saldırılar devam edecek. Türkiye ve Rusya'nın NATO'ya karşı çıktığı için cezalandırıldığına inanıyorum. Ülke olarak saldırı altındasınız. Daha fazla sahte bayrak saldırısına, daha fazla suikasta, daha fazla enerji kesintisi gibi sonuçlara neden olan elektronik saldırılara maruz kalacaksınız. Çünkü istikrarın temeli güvenliktir. Giderek daha fazla kendini gösteren bir ülke haline geldiğinizi ancak bunun sonucunda bir asimetrik savaşla karşı karşıya kaldığınızı düşünüyorum.

"EKONOMİK YAPTIRIM YAPANI KOVUN"

Uğrayacağınız saldırılar arasında ekonomik yaptırımlar da olabilir. Bana göre ekonomik yaptırımlar bir aktif savaş yöntemidir. Bir devletin bağımsızlığını engelleyen bir durumdur. Bir yılınızı planlama için geçirirsiniz, sonrasında size yaptırım uygulayan devletlerinin tümünün temsilcilerini sınır dışı edersiniz. Bağımsız Türkler olarak onlara ihtiyacınız yok.

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