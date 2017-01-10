Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali

Mansur Yavaş'ın attığı tivit adaylık sinyali verdiği yönünde yorumlandı. Yavaş yaptığı açıklamada ise "Yok öyle bir şey" dedi.

Bir dönem MHP Genel Başkanlığı için ismi geçen Mansur Yavaş adaylık sinyali verdi.

CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan ancak seçimleri az farkla kaybeden Mansur Yavaş daha sonra CHP ile yollarını ayırmıştı.

TBMM'de "Başkanlık" teklifi olarak nitelendirilen Anayasa görüşmeleri sürerken MHP'nin tavrı da kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Görüşmeler sürerken bu kapsamda Mansur Yavaş'tan çok dikkat çeken ve "adaylık sinyali" olarak algılanan bir paylaşım geldi.

1 milyondan fazla takipçisi olan Mansur Yavaş Twitter hesabından, "Anlaşılan İş başa düştü. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Milletçe Yavaş Yavaş kolları sıvayalım" ifadelerini paylaştı.

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yavaş, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yok böyle bir şey dedim. İnatla aday yapmak istiyorlar.... Sağolun eksik olsun" ifadelerini kullandı.



