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Taşgetiren: Referandum çok riskli

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Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren,bugünkü köşe yazısında Başkanlık sistemi referandumuyla anketlere dikkat çekti.
Taşgetiren: Referandum çok riskli
Taşgetiren: Referandum çok riskli Taşgetiren: Referandum çok riskli Taşgetiren: Referandum çok riskli

Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Başkanlık sistemi referandumuyla anketlere dikkat çekti. Ahmet Taşgetiren “Referandumda yüzde 49.9 almak gerçekten ciddi siyasi risklere kapı açacaktır” dedi.

Ahmet Taşgetiren, bugünkü “Asıl risk referandumda...” başlıklı yazısında Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in 27 Kasım 2016 tarihli Hürriyet’te yayınlanan, Cansu Çamlıbel’e verdiği mülakatı hatırlattı.

Taşgetiren, Türkşe’in sözlerini şöyle aktardı:

“Referandum genel seçim değildir. 7 Haziran’da yüzde 41 alırsın, 1 Kasım’da yüzde 49.5’e çıkarırsın ve mutlak galipsin. Referandumda aynı yüzde 49.5’u aldığında seçimi kaybettin demektir. Referandumu kaybetmek cumhurbaşkanının yasal ve meşru olduğunu tekrar tartışmaya açar. AK Parti’nin buna dikkat etmesi lazım.”

“YÜZDE 49.9 ALMAK GERÇEKTEN CİDDİ SİYASİ RİSK”

Türkeş hatırlatmasının ardından “Ama referandumda yüzde 49.9 almak gerçekten ciddi siyasi risklere kapı açacaktır” diyen Ahmet Taşgetiren şunları yazdı:

“Peki Ak Parti yüzde 50 artı 1’i garanti mi görüyor?

Yakında açıklanan ANAR’ın anket sonuçları risk boyutunu akla getiriyor. ANAR ki Ak Parti’nin mutfağı gibidir, onun anketine göre halkın yüzde78’i farklı derecelerde de olsa anayasa değişikliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını söylüyor.

Ayrıca Ak Parti’nin toplumla ilişkileri açısından birçok farklı değişken devreye girmiş durumda. 

- Ak Parti’nin MHP ile, HDP ile ilişkileri, bunun, Doğu - Güneydoğu’daki operasyonlarla birlikte Kürt halkındaki yansımaları. FETÖ operasyonlarının yan etkileri. CHP’nin muhalefet dilindeki değişmeler ve ekonomideki daralmalar. 15 Temmuz heyecanı, ‘İstiklal savaşı veriyoruz’ algısı, terörle mücadele... Nasıl bir oy denklemi ortaya çıkarır? Risk, bütün bunların arasından çıkıyor.”

Taşgetiren'in yazısının tamamı için tıklayın...

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