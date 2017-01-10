Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde sıcak saatler yaşanıyor. Çok sayıda silah sesi duyuldu. Vatandaşlar kaçışırken, polislerin çatışması sürüyor.

TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında peş peşe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları bir polisin yaralı olduğunu, yerde yatan bir kişinin de ölen terörist olduğunun sanıldığını söyledi.

CANLI BOMBA İDDİASI

Görgü tanıkları canlı bombanın Emniyet Müdürlüğü binasına girmek isterken öldürüldüğünü söyledi.

POLİS İKİNCİ TERÖRİSTİN PEŞİNDE

Polisin Kamil Ocak Stadyumuna yakın bir bölgede aracıyla kaçmaya çalışan ikinci bir teröristin peşinde olduğu bildirildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi intikal etti.