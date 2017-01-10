Mustafa Boydak, konuyla ilgili olarak Twitter'dan "Büyük oğlum Mahmut Sami ve kardeşim Bekir 6 gündür istanbul'da gözaltında. Sabahtan itibaren mahkemeye çıkılacak" açıklamasını yaptı.
10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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Ünlü işadamına şok! Oğlu ve kardeşi gözaltına alındı
Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, oğlu ve kardeşinin İstanbul’da gözaltına alındığını duyurdu.
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