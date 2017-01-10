Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerinde DEAŞ terör örgütüne ait 3 barınma yeri ile savunma ve silah mevzisi olarak kullanıldığı tespit edilen 9 hede ateş altına alınarak imha edildi.
10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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TSK, DAEŞ'in 9 silah mevzisini yok etti
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