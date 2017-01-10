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Gürcistan'ın Rusya tepkisi!

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Gürcistan'ın Rusya tepkisi!
Gürcistan, Abhazya'daki Rus askerlerini Tsebelda köyünde eski kilise ve mezarlığı tahrip etmekle suçladı.
Gürcistan'ın Rusya tepkisi! Gürcistan'ın Rusya tepkisi! Gürcistan'ın Rusya tepkisi!

Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili,  Abhazya'da faaliyet gösteren Rus askerlerini Tsebelda köyünün tarihi miraslarını yok etmekle suçladı.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Abhazya'da Rus askerlerinin Tsebelda köyünde 19. yüzyıldan kalma bir kilise ve mezarlığı tahrip ettiği bildirildi.

Margvelaşvili, Tsebelda köyünde tarihi miraslara zarar verilmesinden derin endişe duyulduğunu belirterek, "Rus askerleri, askeri poligon inşa edilmesi amacıyla 19. yüzyıldan kalma bir kilise ve Polonyalıların gömüldüğü tarihi mezarlığı tahrip etti. Bu kasti bir vandalizm eylemidir ve 1954 yılında kabul edilen Lahey Sözleşmesi'nin açık ihlalidir." ifadesini kullandı.

Giorgi Margvelaşvili, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi kuruluşlara ve uluslararası topluma, Rusya'nın bu yasa dışı eylemine karşı tepki göstermesi çağrısında bulundu.

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