10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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30 kişi daha gözaltına alındı

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30 kişi daha gözaltına alındı
Malatya merkezli 11 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.
30 kişi daha gözaltına alındı 30 kişi daha gözaltına alındı 30 kişi daha gözaltına alındı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 ilde 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Malatya'da KHK ile kapatılan Turgut Özal ve Rahime Batu kolejlerinde daha önceden görevli olan öğretmenlere yönelik gerçekleşen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Malatya dışındaki diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de Malatya'ya getirilmesi şüphelilerin sorgulanacağı, ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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