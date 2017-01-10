10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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Merkez kararı sonrası dolar ve euro ne durumda

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Merkez kararı sonrası dolar ve euro ne durumda
Üst üste rekorlar kıran dolar ve euro, Merkez Bankası'nın kararı sonrasın geriledi.
Merkez kararı sonrası dolar ve euro ne durumda Merkez kararı sonrası dolar ve euro ne durumda Merkez kararı sonrası dolar ve euro ne durumda

Gün içinde 3.7870'e kadar yükselerek üst üste rekor kıran dolar Merkez Bankası'nın hamlesi sonrasında 3,74'ün altına gerileyerek 3,7398'e kadar geriledi. Kur şu sıralarda 3,7610 seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise karar sonrası 3,9598'e kadar geriledi. Kur şu sıralarda 3,98 seviyesinden işlem görüyor.

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