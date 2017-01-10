Gün içinde 3.7870'e kadar yükselerek üst üste rekor kıran dolar Merkez Bankası'nın hamlesi sonrasında 3,74'ün altına gerileyerek 3,7398'e kadar geriledi. Kur şu sıralarda 3,7610 seviyesinden işlem görüyor.
Euro ise karar sonrası 3,9598'e kadar geriledi. Kur şu sıralarda 3,98 seviyesinden işlem görüyor.
10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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Merkez kararı sonrası dolar ve euro ne durumda
Gün içinde 3.7870'e kadar yükselerek üst üste rekor kıran dolar Merkez Bankası'nın hamlesi sonrasında 3,74'ün altına gerileyerek 3,7398'e kadar geriledi. Kur şu sıralarda 3,7610 seviyesinden işlem görüyor.
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